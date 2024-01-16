3 лучших фильма об авиационных катастрофах

3 лучших фильма о катастрофах самолётов в воздухе

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Представляем вашему вниманию подборку фильмов, в которых расследуются причины крупных авиационных катастроф.

Фото: Crossing the November Sky by Luis Argerich from Buenos Aires, Argentina

1. Потерянный рейс, 2006. Отчет в режиме реального времени о событиях на рейсе United 93, одном из самолетов, захваченных 11 сентября, который разбился недалеко от Шенксвилла, штат Пенсильвания, когда пассажиры предотвратили террористический заговор.

2. Чёрный ящик, 2020. Потеряв жену и память в автокатастрофе, отец-одиночка проходит экспериментальное лечение, которое заставляет его усомниться в том, кто он на самом деле.

3. Mayday (2003). Раскрывая мрачную правду о том, что авиационная безопасность повышается с каждой аварией, Mayday расследует легендарные авиационные катастрофы, чтобы выяснить, что пошло не так и почему. Основанный на записях с бортовых самописцев, отчетах об авариях и рассказах очевидцев, каждый эпизод также включает интервью, современную компьютерную графику и захватывающие реконструкции.