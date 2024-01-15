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3 лучших фильма о чудесном спасении людей при крушении самолёта

3 лучших фильма о попытках спасения при авиакатастрофе

1:30
Кино

Представлем вашему вниманию подборку фильмов, рассказывающих о подвиге пиолотов самолётов, пытающихся спасти жизни пассажиров в экстремальных ситуациях.

3 лучших фильма о попытках спасения при авиакатастрофе
Фото: British Airways G-YMMT Boeing 777 by abdallahh from Montréal, Canada

1. "Шесть дней семь ночей", 2018. Когда Куинн, ворчливый пилот, живущий хорошей жизнью в южной части Тихого океана, соглашается перевести опытного редактора отдела моды Робин на Таити, он оказывается с ней на необитаемом острове после того, как их самолёт терпит крушение. Поначалу пара избегает друг друга, пока им не приходится объединиться, чтобы сбежать с острова от пиратов, которые охотятся за их головами.

2. "Китайский лётчик", 2019 Основан на реальной истории пилота, который должен был обеспечить безопасность 128 пассажиров и членов экипажа самолёта, когда его лобовое стекло было повреждено во время полета. Этот инцидент считается одним из чудес в истории авиации.

3. "Чудо на Гудзоне" 2016. 15 января 2009 года мир стал свидетелем "Чуда на Гудзоне", когда капитан Салли Салленбергер посадил свой повреждённый самолёт в холодные воды реки Гудзон, спасая жизни всех 155 человек, находившихся на борту. Однако даже в то время, когда общественность и средства массовой информации превозносили Салли за его беспрецедентный подвиг авиационного мастерства, разворачивалось расследование, которое угрожало разрушить его репутацию и карьеру.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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