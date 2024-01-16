3 лучших фильма-катастрофы об угрозе уничтожения Земли из космоса

3 лучших фильма о космической катастрофе, угрожающей Земле

2:05 Your browser does not support the audio element. Кино

Представляем вашему вниманию фильмы, в которых угроза планете Земля исходит из космоса.

Фото: NASA full image by NASA/JPL-Caltech/UCLA

1. "Армагеддон", 1998. Ещё один фильм-катастрофа, рассказывающий о группе агентов, которые пытаются предотвратить столкновение астероида с Землёй. Когда астероид угрожает приблизиться к Земле, главный герой Дэн Трумэн, который является агентом НАСА, придумывает способ остановить это столкновение.

Он разрабатывает план бурения на её поверхности и взрыва в ней ядерной бомбы. Вскоре он встречает известного бурильщика Гарри Стэмпера, который соглашается отправиться в эту опасную для жизни космическую миссию. Но он соглашается работать только со своей командой и ни с кем другим.

2. "Столкновение с безной", 1998. Это фильм, в центре внимания которого прибытие кометы к Земле. Всё начинается с того, что правительство США обнаруживает, что комета приближается к Земле, что потенциально может привести к концу человечества.

Они держат это в секрете от всех, но блестящий репортер Дженни Лернер раскрывает правду. Это вынуждает президента США Бека поделиться своим планом.

И в этом участвует опытный астронавт Сперджен Фиш Таннер и его команда, которые отправляются к комете и обозначают взрывчатые вещества.

Все они надеются, что это помешает комете уничтожить Землю. В противном случае всему человечеству придётся готовиться к худшему.

3. "Гравитация", 2013. — эпический фильм, в центре которого два астронавта, оказавшиеся в сложной ситуации. Доктор Райан Стоун — инженер-медик, отправляющийся на свою первую миссию вместе со своим командиром Мэттом Ковальски, астронавтом-ветераном.

Во время одного обычного выхода в открытый космос их космический корабль разрушается, и они оказываются выброшенными глубоко в космос. Они обнаруживают, что обратной связи с Землёй нет, и решают двигаться дальше в космос, поскольку это может быть их единственным спасением.