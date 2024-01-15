3 лучших фильма об угрозе из Космоса и попытках человечества остановить катастрофу

3 лучших фильма о космических катастрофах, которые могут уничтожить планету Земля

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Представляем вашему вниманию 3 фильма, в которых Земле угрожает гибель из-за космичестких катаклизмов.

Фото: Own work by AnnieCee

1. "День, когда загорелась Земля", 1961. Это фильм, который рассказывает о жизни группы астронавтов и спасателей. Обнаружив, что Солнце всё больше расширяется, они работают вместе, чтобы отвести Землю от Солнца.

Также они пытаются избежать массивного столкновения между Солнцем и Юпитером. Что ж, когда солнце погаснет, они решают построить большие двигатели, которые безопасно переместят планету в другую звездную систему.

2. "Астероид", 1997. Фильм посвящен жизни жителей США. В нём рассказывается о том, как американцы начинают паниковать, когда обнаруживают, что астероид направляется к Земле.

В результате правительство США разрабатывает все необходимые планы по его уничтожению до того, как он приземлится. Но, к сожалению, все планы, разработанные для предотвращения этой катастрофы, не дают результатов. И всё, что они могут сейчас сделать, это надеяться, что произойдет чудо и они смогут избежать столкновения с астероидом.

3. "Знамение судного дня" 2012. В этом фильме показаны события, произошедшие в канун Рождества. В нем объясняется, как во время празднования на небе странным образом появляется большая тёмная звезда.

Хотя поначалу большинство жителей не обращают на это внимания; в конце концов, начинают происходить некоторые стихийные бедствия, которые разрушают их дома и многое другое.

К счастью, небольшая команда жителей решает объединить свои ресурсы и спасти свой город, прежде чем всё будет потеряно.