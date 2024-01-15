3 лучших фильма о пандеми и угрозе человечеству со стороны вирусов

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3 лучших фильма о масштабных эпидемиях

1:54
Кино

Представляем вашему вниманию фильмы, в которых рассказывается о массовых заражениях людей опасными заболеваниями. 

3 лучших фильма о масштабных эпидемиях
Фото: http://www.busan.go.kr/pr/photobodo/1426353 by Busan Metropolitan City

1. "Заражение", 2011. Это медицинский фильм-катастрофа, в котором рассказывается о вспышке смертельного вируса. Когда Бет Эмхофф возвращается в Миннесоту из деловой поездки в Гонконг, она умирает через несколько дней.

После тщательного обследования врачи, похоже, не могут придумать разумного объяснения причине её смерти. Вскоре у многих жителей начинают проявляться те же симптомы, а некоторые в процессе умирают.

Исследователи-медики решили объединиться и найти вакцину, которая вылечит вирус до того, как он убьёт всех.

2. "Эпидемия", 1995. Это интригующий фильм, в центре которого суровые испытания местных жителей. Африканская обезьяна, переносящая смертельный вирус, незаконно ввезена в Соединенные Штаты. Это приводит к катастрофическому бедствию, поскольку вирус широко распространяется, и многие граждане оказываются либо мёртвыми, либо инфицированными.
 
Несмотря на это, команда профессиональных врачей объединяет усилия с армией, чтобы контролировать ситуацию.

3. "Безумцы", 2010. Болезни в реальной жизни, к счастью, характеризуются обычными симптомами (обычно сопровождающимися соплями). Но в фильмах всё часто становится еще более запутанным. "Психи" показывает последствия высвобождения биологического оружия, которое делает обычных респектабельных людей — сумасшедшими.

На самом деле они не зомби, но ведут себя во многом как упыри в более раннем фильме режиссёра Джорджа Ромеро "Ночь живых мертвецов". Однако в этом фильме больше внимания уделяется официальной реакции на вспышку. Реакция несколько жесткая и паническая. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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