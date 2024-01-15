3 лучших фильма о пандеми и угрозе человечеству со стороны вирусов

Представляем вашему вниманию фильмы, в которых рассказывается о массовых заражениях людей опасными заболеваниями.
1. "Заражение", 2011. Это медицинский фильм-катастрофа, в котором рассказывается о вспышке смертельного вируса. Когда Бет Эмхофф возвращается в Миннесоту из деловой поездки в Гонконг, она умирает через несколько дней.
После тщательного обследования врачи, похоже, не могут придумать разумного объяснения причине её смерти. Вскоре у многих жителей начинают проявляться те же симптомы, а некоторые в процессе умирают.
Исследователи-медики решили объединиться и найти вакцину, которая вылечит вирус до того, как он убьёт всех.
2. "Эпидемия", 1995. Это интригующий фильм, в центре которого суровые испытания местных жителей. Африканская обезьяна, переносящая смертельный вирус, незаконно ввезена в Соединенные Штаты. Это приводит к катастрофическому бедствию, поскольку вирус широко распространяется, и многие граждане оказываются либо мёртвыми, либо инфицированными.
Несмотря на это, команда профессиональных врачей объединяет усилия с армией, чтобы контролировать ситуацию.
3. "Безумцы", 2010. Болезни в реальной жизни, к счастью, характеризуются обычными симптомами (обычно сопровождающимися соплями). Но в фильмах всё часто становится еще более запутанным. "Психи" показывает последствия высвобождения биологического оружия, которое делает обычных респектабельных людей — сумасшедшими.
На самом деле они не зомби, но ведут себя во многом как упыри в более раннем фильме режиссёра Джорджа Ромеро "Ночь живых мертвецов". Однако в этом фильме больше внимания уделяется официальной реакции на вспышку. Реакция несколько жесткая и паническая.
Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.