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3 лучших фильма о людях, пытающихся спастись от природной катастрофы

3 лучших фильма-катастрофы о попытках спастись от природной стихии

2:30
Кино

Представляем подборку фильмов, в которых события разворачиваются на фоне глобальных природных катаклизмов.

3 лучших фильма-катастрофы о попытках спастись от природной стихии
Фото: Burma Earthquake, VOA News, photo gallery. by VOA photo

1. "Разлом Сан-Андреас", 2015. Сан-Андреас следует за разрушительным землетрясением, которое происходит в Калифорнии. Обычный день, когда жители заняты своими делами, превращается в худший день в их жизни. Это происходит, когда калифорнийский разлом Сан-Андреас вызывает массовую вспышку хаотического землетрясения.

Здания в городе начинают рушиться до основания, а жители становятся неуравновешенными и напуганными. Наконец, Рэй Гейнс, пилот поисково-спасательного вертолета LAFD, берет на себя смелость проехать через зону бедствия из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

Его цель — вернуть свою жену и их единственную дочь живыми и невредимыми. Переживёт ли он растущее разрушение?

2. "Помпеи", 2014. В этом фильме сочетаются любовь и катастрофа. В центре сюжета энергичный портовый город, силуэт которого выделяется на фоне Везувия. Бывший раб Мило становится гладиатором и влюбляется в Кассию, дочь богатого купца.

Однако их любовь под запретом, поскольку Мило недостаточно богат, чтобы соответствовать классу Кассии. Но это не единственное препятствие на пути их любви; отец Кассии идет дальше, чтобы устроить ее брак с коррумпированным римским сенатором.

Тем не менее, Мило и Кассия все еще борются за свою любовь, но их счастье недолговечно. Это происходит в результате извержения вулкана Везувий, который проливает на город потоки раскаленной лавы. Посреди хаоса Кассия оказывается в ловушке в городе, и Майло спешит спасти любовь всей своей жизни, прежде чем лава уничтожит её.

3. "Геошторм", 2017. Фильм рассказывает о жизни дизайнера спутников. Который пытается спасти мир от ужасного шторма, вызванного нестабильным климатом. Наконец, после многих стихийных бедствий, угрожающих уничтожить мир, лидеры решили работать вместе.

Они формируют сеть спутников, которая контролирует климат в мире и обеспечивает безопасность всего, что есть у граждан. Но оказывается, что реальная опасность всё ещё таится, поскольку они подвергаются жестоким нападениям. Лидеры делают всё возможное, чтобы обнаружить реальную угрозу до того, как мощный геошторм сотрёт всех с лица Земли.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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