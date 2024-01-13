Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каковы преимущества современных водонагревателей
Лолита Милявская прокомментировала отмену концертов после "голой" вечеринки
Владельцы автомобилей премиум-класса назвали самые ненадежные модели
Нужна только картошка, яйца и немного муки: вкуснейшие ленивые вареники на ужин
В Киеве дипломатов США российские ракеты загнали в бункер
Число поездок с домашними животными в поездах ЦППК выросло на 16% в 2023 году
С капусты исчезнут все вредители, достаточно использовать копеечный раствор: и белокрылка, и слизни, и гусеницы
Уже меньше 25%: эффективность украинской ПВО продолжает снижаться
Спрос на премиальные квартиры в Москве вырос в два раза
3 лучших фильма о силе человеческого духа в противостоянии с природной стихией

3 лучших фильма о волевых людях, пытающихся выжить в экстремальных условиях

2:28
Кино

Представляем вашему вниманию 3 лучших фильма, в котором люди бросают вызов природной стихии.

3 лучших фильма о волевых людях, пытающихся выжить в экстремальных условиях
Фото: Own work by JasonWeingart

1. "Ледяная зона", 2017. "Холодная зона" — фантастический фильм-катастрофа, в котором рассказывается о холоде, который поражает всю планету. Роджер Саммерс — орнитолог, который отправляется на Аляску в короткий отпуск, чтобы снять стресс от работы.

Во время своего пребывания на Аляске он натыкается на нескольких замерзших животных глубоко в лесу. Озадаченный и обеспокоенный, он решает проконсультироваться с экспертом-экологом, который рассказывает ему о готовящемся ледяном шторме.

До этого он обсуждал этот вопрос с научным сообществом, которое проигнорировало его. В результате ледяной шторм распространяется по всей планете, и многие граждане замерзают насмерть из-за холода.

Из-за продолжающейся катастрофы внешний мир больше ни для кого не безопасен. Теперь Роджерс должен спасти свою семью и весь мир, пока не стало слишком поздно выживать. Холодная зона изображает холодные и морозные зимы, с которыми ежегодно сталкиваются многие страны.

2. "Эверест", 2015. Эверест рассказывает о попытках двух групп выжить. Две группы отправляются в экспедицию на Эверест, самую высокую точку на Земле. Они и не подозревают, что вот-вот произойдет ужасная катастрофа.

Сильный шторм обрушивается на гору и поглощает искателей приключений, которые теперь оказались в ловушке. К сожалению, это оказывается самым трудным временем в их жизни, поскольку они подвергаются воздействию сильных ветров и низких температур.

Тем не менее, группы решают держаться вместе и переносить суровые условия, чтобы пережить нынешнее испытание.

3. "Смерчь", 1996. Этот фильм рассказывает о профессоре университета и его студентах. Доктор Джо Хардинг, профессор университета, обнаруживает, что на Землю надвигается мощный шторм. Он объединяется со своими студентами, чтобы создать прототип устройства для торнадо "Дороти".

Идея устройства принадлежит её мужу Биллу, который больше не является частью команды. Однако их соперник, доктор Джонас Миллер, крадёт их идеи и воссоздаёт своё собственное устройство. Когда Билл узнает об этом событии, он решает присоединиться к команде в их миссии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Этот суперклей поможет даже в космосе: прочнее быть не может

Ученые из Китая разработали супрамолекулярный клей, способный эффективно скреплять поверхности даже при экстремальных температурах.

Ученые разработали вещество для стойкого скрепления вещей
Закуска из яичных блинчиков с крабовыми палочками
Бомбическая закуска с крабовыми палочками: готовится быстро, съедается мгновенно
Американские аналитики рассказали, как Россия уводит у США и их союзников золото
Быстрый торт из печенья станет любимой вкуснятиной к чаю: полюбит вся семья
Россия чаще стала использовать "летающие радары", чтобы найти оставшиеся истребители ВСУ Дмитрий Плотников Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
4 способа заделать щель между ванной и стеной: покажите мужу
Сделайте это с жимолостью весной: пять важных процедур, после которых куст поразит обилием крупных ягод
Три частые ошибки при выращивании огурцов, которые губят урожай
Три частые ошибки при выращивании огурцов, которые губят урожай
Последние материалы
В Киеве дипломатов США российские ракеты загнали в бункер
С капусты исчезнут все вредители, достаточно использовать копеечный раствор: и белокрылка, и слизни, и гусеницы
Уже меньше 25%: эффективность украинской ПВО продолжает снижаться
Как избавиться от затхлого запаха старья в доме преклонного возраста: 4 способа помогут вам в этом
Врач-косметолог Лушкина рассказала, как можно сохранить волосы при начавшемся облысении
5 опасных ошибок, которые могут привести к преждевременной поломке автомобиля
Эксперты назвали критерии, по которым можно выбрать самый подходящий отель
Что положить в лунку при посадке томатов
Остеопат Терновой: разминаться во время работы в офисе нужно каждые 45 минут
Сода, мука и масло: зачем опытные хозяйки используют их для чистки кухонной раковины и как?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников