3 лучших фильма о силе человеческого духа в противостоянии с природной стихией

3 лучших фильма о волевых людях, пытающихся выжить в экстремальных условиях

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Представляем вашему вниманию 3 лучших фильма, в котором люди бросают вызов природной стихии.

Фото: Own work by JasonWeingart

1. "Ледяная зона", 2017. "Холодная зона" — фантастический фильм-катастрофа, в котором рассказывается о холоде, который поражает всю планету. Роджер Саммерс — орнитолог, который отправляется на Аляску в короткий отпуск, чтобы снять стресс от работы.

Во время своего пребывания на Аляске он натыкается на нескольких замерзших животных глубоко в лесу. Озадаченный и обеспокоенный, он решает проконсультироваться с экспертом-экологом, который рассказывает ему о готовящемся ледяном шторме.

До этого он обсуждал этот вопрос с научным сообществом, которое проигнорировало его. В результате ледяной шторм распространяется по всей планете, и многие граждане замерзают насмерть из-за холода.

Из-за продолжающейся катастрофы внешний мир больше ни для кого не безопасен. Теперь Роджерс должен спасти свою семью и весь мир, пока не стало слишком поздно выживать. Холодная зона изображает холодные и морозные зимы, с которыми ежегодно сталкиваются многие страны.

2. "Эверест", 2015. Эверест рассказывает о попытках двух групп выжить. Две группы отправляются в экспедицию на Эверест, самую высокую точку на Земле. Они и не подозревают, что вот-вот произойдет ужасная катастрофа.

Сильный шторм обрушивается на гору и поглощает искателей приключений, которые теперь оказались в ловушке. К сожалению, это оказывается самым трудным временем в их жизни, поскольку они подвергаются воздействию сильных ветров и низких температур.

Тем не менее, группы решают держаться вместе и переносить суровые условия, чтобы пережить нынешнее испытание.

3. "Смерчь", 1996. Этот фильм рассказывает о профессоре университета и его студентах. Доктор Джо Хардинг, профессор университета, обнаруживает, что на Землю надвигается мощный шторм. Он объединяется со своими студентами, чтобы создать прототип устройства для торнадо "Дороти".

Идея устройства принадлежит её мужу Биллу, который больше не является частью команды. Однако их соперник, доктор Джонас Миллер, крадёт их идеи и воссоздаёт своё собственное устройство. Когда Билл узнает об этом событии, он решает присоединиться к команде в их миссии.