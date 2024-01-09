3 лучших фильма о "холодной войне" между СССР и США: теории заговора и истерия

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Рекомендуем к просмотру иностранные фильмы, рассказывающие о противостоянии СССР и США в период "холодной войны".

Фото: https://www.dvidshub.net/image/5679715/dod-conducts-ground-launched-cruise-missile-test by U.S. Department of Defense/Scott Howe

1. "Шпионский мост", 2015. Этот триллер Стивена Спилберга представляет собой редкий формат фильма о холодной войне, где режиссер не пытается принять чью-либо сторону, а вместо этого остается "над” битвой, одинаково ощутимо представляя как ЦРУ, КГБ, так и агентов "Штази”. Во многом это потому, что он выбрал театрального актера Марка Райлэнса на роль советского шпиона Рудольфа Абеля, за что Райлэнс был удостоен премии "Оскар". Сценарий основан на реальных событиях, когда Абеля обменяли на американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса, который был сбит над Советским Союзом.

2. "Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу", 1990. Эта мрачная комедия представляет сатирический взгляд на напряжённость времён холодной войны в рамках зала ядерных испытаний. Благодаря выдающейся игре Питера Селлерса в нескольких ролях, фильм изображает борьбу правительственных лидеров за предотвращение катастрофы после случайного приказа бомбить Россию. Это вечная классика, которая демонстрирует абсурдность политического климата того периода и в то же время предлагает множество моментов для громкого смеха.

3. "Маньчжурский кандидат", 1962. Изобилующая теориями заговора, промыванием мозгов и политическими интригами, эта захватывающая история рассказывает о бывшем военнопленном, который возвращается домой, всё ещё находясь под влиянием тактики контроля сознания своих похитителей. Фрэнк Синатра блистает в роли главного героя, пытающегося разгадать гнусный заговор, разработанный иностранными державами для манипулирования американской политикой. Это леденящее душу исследование паранойи и страха в разгар истерии времён холодной войны.