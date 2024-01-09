Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Новосибирске пройдет отмененный ранее концерт SHAMAN
Учёные переформатировали бактерии, вызывающие прыщи
Эксперты рассказали, как легко вернуться к работе после праздников
Спикер ВСУ Игнат заявил о дефиците зенитных управляемых ракет
Каспарс Бришкенс: импорт и транзит российского зерна должен попасть под запрет
Актриса Агата Муцениеце поделилась видео с отдыха в Таиланде в компании мужчины
В Роскачестве дали советы, как сохранить лапы питомцу
За год туристы набросали рекордную сумму денег в римский фонтан Треви
Продюсер Рудченко заявил, что обсуждение "голой" вечерники закончится к весне

3 лучших иностранных фильма, в которых рассказывается об агентах КГБ и советских шпионах

1:55
Кино

Представляем вашему вниманию зарубежные фильмы, в которых режиссёры затрагивали тему России.

3 лучших иностранных фильма, в которых рассказывается об агентах КГБ и советских шпионах
Фото: https://catalog.archives.gov/id/75856123 by Series: Reagan White House Photographs, 1/20/1981 - 1/20/1989

1. "Ложное искушение", 2006. Второй режиссерский опыт Роберта Де Ниро рассказывает историю возникновения ЦРУ. Мэтт Дэймон играет его основателя, получившего прозвище "Мать" от своих советских коллег.

И, конечно, формирование ЦРУ, хронологически распределённое по всему фильму, невозможно без его противостояния СССР и опыта Второй мировой и холодной войн. Но для Де Ниро это не главное — в каждом, даже самом обычном агенте, он пытается обнаружить сложную и правдивую внутреннюю жизнь. Это касается не только главного героя, но и случайных советских "шпионов".

2. "Хитмэн", 2007. Первая экранизация серии видеоигр об убийце-клоне запомнилась делом об убийстве российского президента Михаила Беликова, у которого были не только двойники, но и брат Борис. Помощь агентов ЦРУ, Интерпола, а также ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) была малопригодна. Однако оказывается, что русская проститутка по имени Ника Боронина может помочь главному герою – агенту 47. Это была одна из первых ролей модели и актрисы Ольги Куриленко в боевике.

3. "Агенты АНКЛ", 2015. Эта милая пародия Гая Ричи на все шпионские фильмы эпохи холодной войны сразу основана на одноименном британском телешоу 1960-х годов. Ричи придал ему новый блеск, сыграв главных героев: двух агентов по принуждению, Наполеона Соло из ЦРУ и Илью Курякина из КГБ. Таких стильных и ироничных агентов той эпохи кинематограф еще не видел.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.

Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Гениально простой торт без выпечки станет любимой вкуснятиной к чаю
Делайте это, чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно
Аппетитный ужин из капусты и фарша в духовке: без жарки и хлопот
Автомобиль под управлением ИИ: человек теряет самого себя Ярас Валюкенас ElitLife: вынужденная остаться в РФ элита планирует скупать Кубань и Крым Олег Володин Ржавый флот Его Величества. Как идут ко дну ВМС Британии Дмитрий Плотников
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Витаминный салат из свеклы и солёных огурцов: объеденье за копейки
Витаминный салат из свеклы и солёных огурцов: объеденье за копейки
Последние материалы
Учёные переформатировали бактерии, вызывающие прыщи
Эксперты рассказали, как легко вернуться к работе после праздников
Спикер ВСУ Игнат заявил о дефиците зенитных управляемых ракет
Каспарс Бришкенс: импорт и транзит российского зерна должен попасть под запрет
Личное пространство и конфиденциальность: 8 неотъемлемых границ в отношениях
Актриса Агата Муцениеце поделилась видео с отдыха в Таиланде в компании мужчины
В Роскачестве дали советы, как сохранить лапы питомцу
За год туристы набросали рекордную сумму денег в римский фонтан Треви
Продюсер Рудченко заявил, что обсуждение "голой" вечерники закончится к весне
Российские ПВО сбили над Курском украинский дрон 9 января
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников