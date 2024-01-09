3 лучших иностранных фильма, в которых рассказывается об агентах КГБ и советских шпионах

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Представляем вашему вниманию зарубежные фильмы, в которых режиссёры затрагивали тему России.

Фото: https://catalog.archives.gov/id/75856123 by Series: Reagan White House Photographs, 1/20/1981 - 1/20/1989

1. "Ложное искушение", 2006. Второй режиссерский опыт Роберта Де Ниро рассказывает историю возникновения ЦРУ. Мэтт Дэймон играет его основателя, получившего прозвище "Мать" от своих советских коллег.

И, конечно, формирование ЦРУ, хронологически распределённое по всему фильму, невозможно без его противостояния СССР и опыта Второй мировой и холодной войн. Но для Де Ниро это не главное — в каждом, даже самом обычном агенте, он пытается обнаружить сложную и правдивую внутреннюю жизнь. Это касается не только главного героя, но и случайных советских "шпионов".

2. "Хитмэн", 2007. Первая экранизация серии видеоигр об убийце-клоне запомнилась делом об убийстве российского президента Михаила Беликова, у которого были не только двойники, но и брат Борис. Помощь агентов ЦРУ, Интерпола, а также ФСБ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации) была малопригодна. Однако оказывается, что русская проститутка по имени Ника Боронина может помочь главному герою – агенту 47. Это была одна из первых ролей модели и актрисы Ольги Куриленко в боевике.

3. "Агенты АНКЛ", 2015. Эта милая пародия Гая Ричи на все шпионские фильмы эпохи холодной войны сразу основана на одноименном британском телешоу 1960-х годов. Ричи придал ему новый блеск, сыграв главных героев: двух агентов по принуждению, Наполеона Соло из ЦРУ и Илью Курякина из КГБ. Таких стильных и ироничных агентов той эпохи кинематограф еще не видел.