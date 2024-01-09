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3 фильма со сказочно красивым визуалом, которые отправят вас в виртуальное путешествие

2:14
Кино

Представляем вашему вниманию 3 живописных фильма, от просмотра которых вы получите эстетическое наслаждение.

3 фильма со сказочно красивым визуалом, которые отправят вас в виртуальное путешествие
Фото: ://unsplash.com/photos/07mSKrzKiRw Image Gallery by Chor Hung Tsang chorhung

1. "Пляж" (2000). Леонардо Ди Каприо играет Ричарда, молодого путешественника с ограниченным бюджетом в поисках легендарного рая в виде нетронутого пляжа среди островов Таиланда. Фильм освещает чистые воды и белоснежные песчаные пляжи архипелага Ко-Пхи-Пхи в Краби, привлекая зрителей настолько, что несколько лет назад это привело к закрытию залива Майя, поскольку его коралловые рифы пострадали от загрязнения, вызванного наплывом туристов.

2. "Дневники мотоциклиста" (2004). Этот биографический фильм 2004 года рассказывает о путешествии аргентинского партизана Эрнесто "Че" Гевары по самопознанию до того, как он стал иконой марксистской революции. Он отправляется в путешествие на мотоцикле со своим другом Альберто Гранадо, путешествуя по самым живописным природным местам Латинской Америки, от горного хребта Анд до Мачу-Пикчу и венесуэльского полуострова Гуахира, попутно открывая глаза на политическую несправедливость в стране.

3. "Полночь в Париже" (2011). Ах, Париж, город огней, любви и Эйфелевой башни, по улицам которого прогуливались бесчисленные фланеры, восхищаясь его необычной красотой. Следуйте за Гилом Пендером, сценаристом с широко раскрытыми глазами и начинающим романистом, которого играет Оуэн Уилсон, когда он проходит по стопам творческих прародителей парижской культуры, потягивая кофе в традиционных кафе на свежем воздухе и прогуливаясь вдоль Сены, прежде чем случайно отправиться в прошлое, в разгар Прекрасной эпохи, периода в истории Парижа. История Франции, когда процветали искусство, музыка и литература. Загляните на званый вечер, полный литераторов 1920-х годов, и сделайте снимок с Хемингуэем, потому что Париж, в прошлом или настоящем, всегда завораживает.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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