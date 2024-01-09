Вторая часть боевика "Никто" уже находится в разработке

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Через несколько лет после дебюта первой части и многочисленных слухов о возможном продолжении, звезда "Никто" Конни Нильсен, наконец, подтвердила, что вторая часть фильма уже находится в процессе разработки.

Фото: Wikipedia by 87North ProductionsOdenkirk Provissiero EntertainmentEighty Two FilmsUniversal Pictures. is licensed under Добросовестное использование

"Да, мы работаем над этим, но на данный момент я не могу раскрывать подробности", — подтвердила Нильсен.

О продолжении пока нет информации по ряду очевидных причин. Ожидается, что к проекту присоединится Боб Оденкирк, исполняющий главную роль спецагента, измученного повседневностью и размеренной жизнью.

В прошлом году Оденкирк, известный своей ролью аморального адвоката в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", высказал мнение о неизбежности второй части в свете успеха оригинала.

Сценарист Дерек Колстад утверждает, что он и Оденкирк задумали возможные сценарные направления для франшизы еще до начала съемок. Однако Колстад подчеркивает, что вторая и последующие части становятся возможными лишь с участием Оденкирка, который придает персонажу легкость и вкладывает в него свою собственную душу.

Дата выхода фильма пока остается неизвестной.