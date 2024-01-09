Кристофер Нолан напомнил о Хите Леджере на церемонии вручения "Золотого глобуса"

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Режиссер "Оппенгеймера" вспомнил звезду "Темного рыцаря" при получении своего первого "Золотого глобуса" на торжественной церемонии вручения премии "Золотой глобус 2024", которая состоялась 7 января 2024 года.

Фото: Openverse by yotambientengosuperpoderes is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Режиссер исторической драмы "Оппенгеймер" Кристофер Нолан выразил свою признательность Хиту Леджеру, сыгравшему ключевую роль в его предыдущем фильме "Темный рыцарь". Нолан отметил, что получение награды от имени Леджера было для него особенным моментом, который вызвал некоторые трудности. В своей речи Нолан также выразил благодарность актерскому составу "Оппенгеймера", включая Киллиана Мерфи, которого он назвал своим "компаньоном по преступлениям за последние 20 лет".

Напомним, что изображение Джокера в фильме "Темный рыцарь" Кристофера Нолана принесло Хиту Леджеру несколько послесмертных наград, включая "Золотой глобус" и "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана, после того как актер скончался от случайной передозировки.

Что касается "Золотого глобуса 2024", то "Оппенгеймер" претендовал на восемь наград и завоевал пять из них. Эти награды включали в себя "лучший драматический фильм", "лучшего режиссера" и "лучшую драматическую мужскую роль", отражая успешное выступление фильма в 2023 году, ставшего кассовым хитом и собравшего в мировом прокате 951 миллион долларов.