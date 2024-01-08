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В Свердловской области впервые осуществлена выплата рибейта за съемки фильмов

3:28
Кино

Впервые на территории Среднего Урала была запущена программа рибейта — субсидии, предназначенной для кинематографистов, осуществляющих съемки в данном регионе. Свердловская киностудия и кинокомпания "29 февраля", возглавляемая Алексеем Федорченко, успешно вернули почти 22,5 миллиона рублей за семь своих проектов. Изначально три киноорганизации претендовали на частичное возмещение расходов, однако одна из них не смогла правильно подготовить документы для подачи заявки.

В Свердловской области впервые осуществлена выплата рибейта за съемки фильмов
Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Условия участия в программе, пояснили представители кинокомиссии в беседе с "РГ", включают обязательность проведения съемок и издержек на производство фильмов на территории области с привлечением местных поставщиков и исполнителей. Сюда входят оплата перелета и проживания съемочной группы, создание декораций, обеспечение питания на площадке, аренда помещений, специальной техники и костюмов. Также учитывается оплата труда актеров и специалистов, но только в случае, если они являются жителями Свердловской области. Важно отметить, что кинокомпания, выполняющая съемки на Урале, не обязательно должна иметь местное происхождение — рибейт доступен для заявителей из различных регионов.

Очевидно, что суммы рибейта различаются в зависимости от бюджетов проектов. Компенсация расходов устанавливается в пределах от 20 до 40 процентов.

"Сумма может быть увеличена, если фильм посвящен исторической личности Свердловской области или самому региону, а также если в нем запечатлены значимые местные объекты. Таким образом, важен не только факт проведения съемок, но и польза для региона. Например, процент рибейта был увеличен для фильма "Код города" Свердловской киностудии, созданного в честь 300-летия Екатеринбурга. Кроме того, рибейт растет в зависимости от количества дней съемок в области. Дополнительные бонусы предоставляются за трансляцию фильма по телевидению и премьеру в местных кинотеатрах и так далее", — сообщила Дарья Пастухова, представитель кинокомиссии учреждения "ИКЦ".

Четырем проектам киностудии удалось вернуть с помощью рибейта 11 миллионов 368 тысяч рублей. Это касается не только документального фильма "Код города", но и полнометражных игровых картин "Сломя голову" и "Длительные свидания", а также короткометражного фильма "Бернаки".

"Развитие кино в регионе без поддержки местных властей — малоперспективное и печальное занятие. С созданием кинокомиссии в Свердловской области кинематографистам предоставлена возможность получения рибейтов, что существенно упрощает организацию съемок. Это подтверждено нашим опытом. И, возможно, в будущем съемочные группы будут все чаще приезжать к нам на Урал. Это означает увеличение доходов для малого бизнеса региона и расширение кинематографического опыта Свердловской киностудии. Кратко говоря, если власть в регионе осознает значение кинематографа, такое сотрудничество будет взаимовыгодным", — подвел итог директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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