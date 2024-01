"Холоп-2" и "Бременские музыканты" возглавили топ праздничного кинопроката

После встречи Нового Года многие зрители вернулись в кинотеатры, где уже с первых дней января начались премьеры российских фильмов, сопровождаемые установлением новых рекордов.

Фото: Wikipedia by ТриТэ, Союзмультфильм, Централ Партнершип. is licensed under Добросовестное использование