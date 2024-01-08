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"Холоп-2" и "Бременские музыканты" возглавили топ праздничного кинопроката

Кино

После встречи Нового Года многие зрители вернулись в кинотеатры, где уже с первых дней января начались премьеры российских фильмов, сопровождаемые установлением новых рекордов.

"Холоп-2" и "Бременские музыканты" возглавили топ праздничного кинопроката
Фото: Wikipedia by ТриТэ, Союзмультфильм, Централ Партнершип. is licensed under Добросовестное использование

Возглавила российский кинопрокат комедия "Холоп-2" от режиссера Клима Шипенко. По данным Единой федеральной автоматической службы (ЕАИС), ее сборы превысили 1,3 миллиарда рублей, что является рекордом, превосходящим результаты лидера новогоднего кинопроката начала 2023 года — фильма "Чебурашка".

В первые дни нового года еще одной российской комедии удалось преодолеть отметку в 1 миллиард рублей. Речь идет о "Бременских музыкантах", новой версии знаменитой музыкальной сказки в жанре художественной приключенческой драмы, режиссером которой стал Алексей Нужный.

Теперь все роли в "Бременских музыкантах" исполняют настоящие актеры. Тихон Жизневский выступает в роли трубадура, Ирина Горбачева играет Кошку, а Дмитрий Дюжев принял на себя образ Осла. Сергей Бурунов отлично справляется с ролью постоянно плачущего и жалующегося Короля.

На первый взгляд, актеры в костюмах и гриме зверей кажутся аналогичными персонажам бюджетного детского утренника — предсказуемыми и неоригинальными. Однако сюжет и диалоги фильма привлекают внимание, перехватывая интерес зрителей.

Замечательным моментом является сохранение музыки Геннадия Гладкова и песен на стихи Юрия Энтина из оригинального мультфильма. Теперь эти композиции исполняют сами актеры, включая Сергея Бурунова, Дмитрия Дюжева, Константина Хабенского и Ирину Горбачеву, под музыкальным руководством композитора и продюсера Максима Фадеева.

Интерес вызывает вопрос о том, какой из двух фильмов, "Холоп-2" или "Бременские музыканты", в итоге возглавит новогоднюю гонку по сборам в прокате.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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