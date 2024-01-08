Съемки финального сезона "Очень странных дел" уже начались

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6 января стартовали съемки последнего, пятого сезона сериала "Очень странные дела" в штате Джорджия, в городе Атланта. Продолжительность всего процесса остается неопределенной.

Фото: Wikipedia by Netflix. is licensed under Общественное достояние

Напомним, что съемки пятого сезона должны были начаться летом 2023 года, но были отложены из-за забастовки сценаристов, а затем актеров. После полугода протестов создатели смогли возобновить производство.

Ранее братья Даффер, создатели шоу, обещали, что пятый сезон будет "как первый, но на стероидах". Они также подтвердили, что зрители вновь увидят полюбившихся персонажей, работающих в команде, как это было в предыдущих сезонах.

Информации о дате и времени выхода четвертого сезона "Очень странных дел" пока нет.