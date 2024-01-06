Фильм Сэма Рэйми "Человек тьмы" выходит в 4K и с восстановленными сценами

В 1990-е годы, на начальном этапе своей карьеры, ещё молодой режиссёр Сэм Рэйми (автор трилогии "Человек-паук" и "Зловещие мертвецы") только начинал экспериментировать супергеройским жанром. Одним из его выдающихся творений стал фантастический боевик под названием "Человек тьмы".
На тот момент фильм, где главную роль исполнил Лиам Нисон, значительно пострадал из-за редактирования на монтажном столе. Однако теперь, благодаря усилиям компании The Scream Factory, у преданных фанатов появится возможность насладиться оригинальным видением режиссёра.
Сюжет ленты описывается следующим образом: "Когда гангстеры атаковали лабораторию доктора Пейтона Уэстлейка, он попал в огненное бедствие и претерпел трансформацию до неузнаваемости. Изменённый экспериментальной медицинской процедурой, Пейтон принимает новые обличья, стремясь отомстить". Релиз в формате 4K запланирован на 20 февраля, а издание будет включать удалённые сцены, отсутствовавшие в предыдущей версии фильма на Blu-ray.
Обрезка, полив, подкормка и защита от вредителей и болезней играют решающую роль в формировании здоровой и плодоносящей жимолости.