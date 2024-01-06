Фильм Сэма Рэйми "Человек тьмы" выходит в 4K и с восстановленными сценами

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В 1990-е годы, на начальном этапе своей карьеры, ещё молодой режиссёр Сэм Рэйми (автор трилогии "Человек-паук" и "Зловещие мертвецы") только начинал экспериментировать супергеройским жанром. Одним из его выдающихся творений стал фантастический боевик под названием "Человек тьмы".

Фото: Wikipedia

На тот момент фильм, где главную роль исполнил Лиам Нисон, значительно пострадал из-за редактирования на монтажном столе. Однако теперь, благодаря усилиям компании The Scream Factory, у преданных фанатов появится возможность насладиться оригинальным видением режиссёра.

Сюжет ленты описывается следующим образом: "Когда гангстеры атаковали лабораторию доктора Пейтона Уэстлейка, он попал в огненное бедствие и претерпел трансформацию до неузнаваемости. Изменённый экспериментальной медицинской процедурой, Пейтон принимает новые обличья, стремясь отомстить". Релиз в формате 4K запланирован на 20 февраля, а издание будет включать удалённые сцены, отсутствовавшие в предыдущей версии фильма на Blu-ray.