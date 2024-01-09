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3 лучших фильма с запутанными сюжетными поворотами

1:44
Кино

3 фильма, которые всецело завоюют ваше внимание благодаря непревзойдённому таинственному сюжету. 

3 лучших фильма с запутанными сюжетными поворотами
Фото: https://unsplash.com/photos/nXPUwmczpq8 archive copy Image by Evan Kirby evankirby2

1. "Целуя девушек" (1997). Этот фильм в стиле нео-нуар основан на одноименном романе Джеймса Паттерсона. В нем рассказывается история судебного психолога доктора Алекса Кросса (Морган Фриман), который разыскивает серийного похитителя после того, как пропала его племянница Наоми (Джина Равера). А женщина, которая помогает ему в его поисках? Выживший, которому удалось сбежать от того самого человека, которого они преследуют.

2. "Девушка в поезде" (2016). Эмили Блант завораживает в роли Рэйчел Уотсон, алкоголички, переживающей потерю работы и брака. Вместо того чтобы пытаться двигаться дальше, она ездит на Манхэттен и обратно на пригородном поезде и проводит время, зацикливаясь на своем бывшем муже Томе (Джастин Теру) и его новой жене Анне (Ребекка Фергюсон). После того, как няня Анны и Тома, Меган (Хейли Беннетт) исчезает, все взгляды обращаются к Рэйчел, потому что ее заметили поблизости. Проблема в том, что Рэйчел ничего не может вспомнить.

3. "Приглашение" (2015). Мужчина возвращается в свой бывший дом, где теперь живет его бывшая жена со своим новым мужем, чтобы посетить, казалось бы, обычный званый ужин. Однако события принимают опасный оборот, когда он начинает сомневаться в истинных намерениях мероприятия. Мораль этой истории: не принимай приглашения от своего бывшего.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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