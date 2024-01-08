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3 лучших фильма с непредсказуемым сюжетом

1:30
Кино

Представляем вашему вниманию фильмы, которые основаны на человеческом стремлении искать ответы на вопросы.

3 лучших фильма с непредсказуемым сюжетом
Фото: https://unsplash.com/photos/loAgTdeDcIU Image Gallery by Jay Wennington jaywennington

1. "Смотрите, как они бегут" (2022). Если детективное убийство вдохновлено Агатой Кристи, оно просто должно быть в этом списке. Таковы правила. Действие "Смотри, как они бегут" разворачивается в Лондоне 1950-х годов, где пьеса "Мышеловка" празднует свое 100-летие и находится на пороге большой голливудской экранизации. Но когда режиссёра фильма находят убитым при странных обстоятельствах, раскрыть преступление приходится измученному инспектору (Сэм Рокуэлл) и серьёзному новичку (Сирша Ронан).

2. "Пропавшая без вести" (2023). Шторм Рид возглавляет это умное продолжение антологии "В поисках" (которое вы найдёте ниже по списку) в роли подростка, который применяет некоторые серьёзные навыки онлайн-сыщика после того, как её мать исчезла во время отпуска с новым возлюбленным.

3. "Чудо" (2022). Фильм сочетает в себе пышные декорации и трогательные постановки с драматизмом психологического триллера. В нем Флоренс Пью играет медсестру, отправленную расследовать тайну, окружающую молодую "голодающую девушку" — то есть молодую женщину, которая, по-видимому, способна выжить без еды.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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