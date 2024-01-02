5 лучших фильмов с захватывающим детективным сюжетом

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Представляем вашему вниманию пять фильмов детективного жанра, которые покорят ваше сердце.

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1. "Воспоминания об убийстве" (2003). В маленькой корейской провинции в 1986 году два детектива расследуют дело о том, что несколько молодых женщин были найдены изнасилованными и убитыми неизвестным преступником.

2. "Головокружение" (1958). Бывший детектив полиции Сан-Франциско жонглирует борьбой со своими личными демонами и становится одержимым навязчиво красивой женщиной, за которой его наняли следить, и которая, возможно, глубоко встревожена.

3. "Обычные подозреваемые" (1995). Этот фильм о группе подозреваемых в преступлениях, которые становятся главными подозреваемыми в коварном преступлении. Сюжет разворачивается в сложные интриги, и блестящее решение подготовит зрителя к шокирующему финалу.

4. "Семь" (1995). Этот мрачный и атмосферный фильм рассказывает историю охоты на серийного убийцу, который использует семь смертных грехов в качестве своих мотивов. Детективы, которых играют Брэд Питт и Морган Фриман, пытаются разгадать мрачные тайны преступника.

5. "Пропавшая девушка" (2014). Этот напряжённый детективный триллер снят по роману Джиллиан Флинн. Фильм рассказывает об исчезновении жены, а главным подозреваемым является её муж. Сюжет переплетается с обманами и неожиданными поворотами, заставляя зрителей задавать себе вопрос: "Кто на самом деле виновен?"