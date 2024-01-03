Топ-3 лучших иностранных фильмов о войне

2:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Советуем посмотреть лучшие фильмы из копилки мирового кинематографа, повествующие о трагедиях человечества — войнах.

Фото: Нейросеть Шедеврум

1. "Путь славы" (1957). Адвокату-полковнику Кирку Дугласу поручено организовать в зале суда защиту трёх ни в чём не повинных солдат, которые просто случайно оказались участниками проигранной перестрелки. Основанный на реальном эпизоде о французских солдатах, казнённых за "трусость", фильм Стенли Кубрика настолько разозлил правительство Франции, что его нельзя было показывать публично до 1975 года. Однако урок фильма универсален и неподвластен времени: если война превращает нас в монстров даже вне поля боя, то у нас нет никакой цели вести её.

2. "Апокалипсис сегодня" (1979). Сражения, стоящие за сюрреалистическим военным фильмом Фрэнсиса Форда Копполы, хорошо задокументированы: кошмарные многолетние съёмки, сердечный приступ и выздоровление звезды Мартина Шина, гогочущая пресса, которая точила ножи для индейки эпических размеров. Коппола смеялся бы последним. Большая часть лексики современных военных картин заимствована из этого фильма. Поклонники режиссёра "Крёстного отца", столь важного для 1970-х годов, знают, что это его последняя полностью реализованная работа.

3. "Великая иллюзия" (1937). С любовью восстановленная до первоначального серебристого блеска (благодаря цифровым мастерам) безупречная пацифистская классика Жана Ренуара — это драгоценный камень, который теперь буквально сверкает в честь своего бриллиантового юбилея. В центре сюжета Ренуара — лихой, решительный Маршал (Жан Габен); его богатый, щедрый компаньон Розенталь (Марсель Далио); и несчастные офицеры Де Бельдье (Пьер Френе) и фон Рауффенштайн (Эрих фон Штрогейм), разделённые национальным долгом, но связанные аристократическими кодексами.