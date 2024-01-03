5 трогательных фильмов о дружбе человека и животного

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Представляем вашему вниманию пять лучших фильмов, в которых показана взаимная привязанность человека и животного.

Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. Чёрный скакун (1979). Потерпев кораблекрушение вместе с великолепной лошадью у берегов Африки в 1940-х годах, мальчик привязывается к жеребцу и тренирует его участвовать в гонках после их спасения.

2. Беги, малыш, беги (1969). Филип Рэнсом, мальчик с запада Англии примерно десяти лет, немой с трёхлетнего возраста, проводит свои дни, бродя по вересковым пустошам в одиночестве. Его родители отчаялись в излечении. Однажды он видит необычного дикого пони-альбиноса с голубыми глазами и начинает с ним дружить. Постепенно Филип выходит из своей скорлупы. Но выход полон разочарований.

3. Железная воля (1994). Отважный молодой человек вступает во взрослую жизнь, когда он и его команда ездовых собак отправляются в изнурительный и коварный марафон по пересечённой местности.

4. Пожарный пёс (2007). Главная кинологическая звезда Голливуда, заблудился и был принят в обшарпанную пожарную часть. Он объединяется с маленьким ребёнком, чтобы поставить станцию на ноги.

5. Уиллард (1971). Парень, испытывающий проблемы в социуме, использует своих единственных друзей, домашних крыс, чтобы отомстить своим мучителям.