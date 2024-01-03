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3 лучших фильма, рассказывающих о мире после глобальной катастрофы

1:58
Кино

Фильмы про постапокалипсис, которые показывают изменившийся до неузнаваемости мир, в котором человеку нужно вести борьбу за выживание.

3 лучших фильма, рассказывающих о мире после глобальной катастрофы
Фото: openverse by Giuseppe Milo (www.pixael.com) is licensed under CC BY 2.0

1. "Война миров Z" (2013). В захватывающем фильме "Мировая война Z" Джерри Лейн (Брэд Питт) оказывается в отчаянной гонке со временем. Особый набор навыков бывшего следователя ООН становится последней надеждой человечества перед лицом глобальной пандемии зомби. Раскрывая мозаику страха и хаоса, Лейн отправляется в опасную миссию, пересекая континенты, чтобы найти источник вспышки.

2. "12 обезьян" (1995). В антиутопическом научно-фантастическом триллере "12 обезьян" Джеймс Коул (Брюс Уиллис), заключенный из постапокалиптического будущего, отправляется в прошлое с миссией предотвратить вспышку смертельного вируса. Руководствуясь зашифрованными посланиями от группы, известной как "Армия 12 обезьян", он путешествует по прошлому в сопровождении психиатра доктора Кэтрин Райлли (Мадлен Стоу). По мере того, как они все глубже погружаются в тайну, их пути пересекаются с Джеффри Гойнсом (Брэд Питт), помешанным на правах животных активистом. Этот фильм режиссера Терри Гиллиама получил две номинации на премию "Оскар" и получил высокую оценку за запутанный сюжет и убедительную игру актеров.

3. "Рассвет мертвецов" (2004). Таинственная чума превращает недавно умерших в плотоядных зомби. Небольшая группа, в том числе два члена команды спецназа Филадельфии (Кен Фори и Скотт Райнигер), ищут убежища в пригородном торговом центре. По мере роста орды нежити напряженность внутри группы растет, а внешняя угроза становится все более серьёзной.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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