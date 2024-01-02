Иностранные художественные фильмы, снятые в антураже суровой природы России

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Советуем посмотерть иностранные фильмы, в которых зарубежные кинодеятели пытаются погрузить зрителя в суровые реалии России.

Фото: openverse by MTSOfan is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"В Лесах Сибири" (2016). Устав от беспокойного, бессмысленного мира, в котором он живет, Тедди решает поселиться в одиночестве в Сибири, в разгар зимы, в хижине на берегу озера Байкал. После первоначального периода восторга перед великолепием и волшебством нетронутой природы Тедди вскоре сталкивается с менее привлекательной стороной вещей: одиночеством, сильным холодом, необходимостью добывать пищу, опасностью.

Однажды ночью Тедди заблудился в снежную бурю и был бы обречен на верную смерть, если бы не Алексей, русский заключённый, живущий скрытно в лесу неподалеку, который спасает его в экстремальной ситуации. Вскоре между двумя мужчинами расцветает дружба.



"Путь домой" (2010). Продолжением "Мастера и командующего" Питера Вейра (2003) является "Суровый и блестящий путь назад", в котором затрагивается тема борьбы человека за свободу. На заре Второй мировой войны несколько человек совершают побег из российского ГУЛАГа. В фильме подробно рассказывается об их опасном и неопределенном путешествии к свободе, когда они пересекают пустыни, горы и несколько стран.