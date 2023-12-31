Режиссер Жора Крыжовников обсудил со сценаристом "Слова пацана" второй сезон

1:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Жора Крыжовников поделился на своей странице в Instagram* подсказкой о возможном втором сезоне сериала "Слово пацана". На снимке, опубликованном вместе с сценаристом Андреем Золотарёвым, Крыжовников намекнул, что шоураннеры обсуждают продолжение проекта.

Фото: Wikipedia by Toomuch ProductionНМГ

Сценарист Золотарев дал представление о том, как он бы написал сценарий второго сезона. В связи с этим режиссёр Крыжовников выразил интерес к идее второго сезона, разделяя обсуждение с коллегой.

Однако, актриса Анна Пересиль и другой участник сериала, Лев Зулькарнаев, высказали свои сомнения относительно выхода второго сезона. Пересиль подчеркнула, что не ждёт продолжения, а Зулькарнаев добавил, что даже сами авторы не всегда знают, будет ли у проекта продолжение, предвосхищая неизбежную паузу.

Сценарист Золотарёв ранее заявлял, что историй о персонажах достаточно для ещё двух сезонов, но окончательное решение о продолжении будет принимать режиссёр Крыжовников.

*владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена, сеть заблокирована на территории РФ.