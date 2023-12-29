Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собянин: с 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными
"Всё равно мы все умрём": советница Залужного мотивирует украинцев идти на фронт
Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки
Евгения Медведева назвала три свои вредные привычки: очень люблю ныть
Какая поза для сна вызывает появление морщин
Самые трогательные фильмы о собаках для семейного просмотра
3 захватывающих фильма о путешествиях во времени
Индекс деловой активности в промышленности России достиг максимума впервые за 7 лет
Дагестан признали самым бюджетным регионом для отдыха в России

Дональд Трамп обвинил режиссёра "Один дома 2" в распространении ложной информации

1:34
Кино

Дональд Трамп опроверг заявления режиссёра "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Криса Коламбуса о том, что он вынудил добавить своё камео в фильм. Бывший президент США утверждает, что идею о включении его в картину предложил именно Коламбус.

Дональд Трамп обвинил режиссёра "Один дома 2" в распространении ложной информации
Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Это всё чистая ложь. Камео помогло фильму добиться успеха. Если я не был им нужен или им показалось, что я что-то навязал, то зачем меня добавили в фильм и оставили там на 30 с лишним лет?" — заявил Дональд Трамп.

По его словам, во время работы над "Один дома 2" он был занят, но авторы настаивали на его участии. Это противоречит утверждению режиссёра, который утверждает, что Трамп поставил условие: либо его камео, либо отказ от съёмок в отеле The Plaza.

"Как и в большинстве мест в Нью-Йорке, вы просто платите за аренду и снимаете. Мы выбрали отель Plaza, который владелся Трампом, чтобы снять в вестибюле. Он согласился, мы заплатили. Однако Трамп также заявил, что мы можем использовать отель только при условии его камео в фильме", — пояснил Крис Коламбус.

Режиссёр отметил, что зрителям понравилось появление Трампа в кадре после первого показа, и он решил оставить его камео по их просьбе.

"Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" вышел в ноябре 1992 года и получил оценку 6,9 балла из 10 на сайте iMDb.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Нежный новогодний торт без выпечки за 20 минут: просто тает во рту

Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.

Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Юридически США готовы к конфискации замороженных активов РФ. Но это даже не полдела
В США готова юридическая база для конфискации замороженных активов РФ. Что дальше?
Как убрать брыли: советы экспертов и 7 способов подтянуть овал лица
В чем различия масел 5W40 и 5W30: автолюбитель должен знать, что идет на риск при самостоятельном определении марки масел
Киеву пора договариваться с русскими: всему виной взорванные бункеры НАТО Дмитрий Плотников Расплата за БДК "Новочеркасск": ВКС РФ пробили ПВО ВСУ и ударили 158 ракетами и БПЛА Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин
Салат с черносливом и маринованным огурчиками: удивительное сочетание вкуса
В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Оригинальная и недорогая закуска из крабовых палочек на новогодний стол
Последние материалы
Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки
Евгения Медведева назвала три свои вредные привычки: очень люблю ныть
Какая поза для сна вызывает появление морщин
Самые трогательные фильмы о собаках для семейного просмотра
3 захватывающих фильма о путешествиях во времени
Индекс деловой активности в промышленности России достиг максимума впервые за 7 лет
Дагестан признали самым бюджетным регионом для отдыха в России
"Оливье" и "Селёдка под шубой": авторские рецепты от кулинарного блогера
Юрист Соловьев рассказал, как поступать с соседями-дебоширами в новогоднюю ночь
Диетолог Соломатина назвала вызывающие зависимость продукты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников