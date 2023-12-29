Дональд Трамп обвинил режиссёра "Один дома 2" в распространении ложной информации

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Дональд Трамп опроверг заявления режиссёра "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Криса Коламбуса о том, что он вынудил добавить своё камео в фильм. Бывший президент США утверждает, что идею о включении его в картину предложил именно Коламбус.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Это всё чистая ложь. Камео помогло фильму добиться успеха. Если я не был им нужен или им показалось, что я что-то навязал, то зачем меня добавили в фильм и оставили там на 30 с лишним лет?" — заявил Дональд Трамп.

По его словам, во время работы над "Один дома 2" он был занят, но авторы настаивали на его участии. Это противоречит утверждению режиссёра, который утверждает, что Трамп поставил условие: либо его камео, либо отказ от съёмок в отеле The Plaza.

"Как и в большинстве мест в Нью-Йорке, вы просто платите за аренду и снимаете. Мы выбрали отель Plaza, который владелся Трампом, чтобы снять в вестибюле. Он согласился, мы заплатили. Однако Трамп также заявил, что мы можем использовать отель только при условии его камео в фильме", — пояснил Крис Коламбус.

Режиссёр отметил, что зрителям понравилось появление Трампа в кадре после первого показа, и он решил оставить его камео по их просьбе.

"Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" вышел в ноябре 1992 года и получил оценку 6,9 балла из 10 на сайте iMDb.