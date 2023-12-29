Самые трогательные фильмы о собаках для семейного просмотра

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Советуем посмотреть 3 фильма о четвероногих друзьях, которые вас точно растрогают.

Фото: Own work by Marlies Kloet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. "Путь домой" (2019). Будучи щенком, Белла попадает к Лукасу, молодому человеку, который даёт ей хороший дом. Когда Белла разлучается с Лукасом, вскоре она оказывается в эпическом 400-мильном путешествии, чтобы воссоединиться со своим любимым хозяином. По пути потерянная, но энергичная собака соприкасается с жизнями осиротевшего горного льва, неудачливого ветерана и нескольких дружелюбных незнакомцев, которые случайно встречаются ей на пути.

2. "Белый плен" (2006). Замерзшая пустошь Антарктиды служит фоном для рассказа об узах дружбы и верности. Трое участников научной экспедиции, Джерри Шепард (Пол Уокер), его друг Купер (Джейсон Биггс) и американский геолог (Брюс Гринвуд), должны оставить своих любимых ездовых собак после разрушительного несчастного случая и всё более опасных погодных условий. В одиночку собаки борются за выживание в суровую антарктическую зиму.

3. "Собачья жизнь" (2017) — американский комедийно-драматический фильм 2017 года режиссера Лассе Халльстрема, основанный на романе Брюса Кэмерона 2010 года (который также был соавтором сценария). Фильм посвящен собаке, чья жизнь показана с момента её рождения до смерти.