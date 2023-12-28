3 превосходных фильма об успешных побегах из тюрьмы

Представляем вашему вниманию фильмы о людях, которые реализовали своё стремление к свободе, вырвавшись из тюрьмы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

1. "Великий побег" (1963). Это основанная на реальных событиях трехчасовая эпопея о группе заключённых союзников (Антифа), которые пытаются совершить гигантский побег из нацистского лагеря для военнопленных. Саундтрек фильма не оставит вас равнодушным. Трюки просто потрясающие. В картине показан один из самых захватывающих сюжетов в истории кино.

2 "Приговорённый к смерти бежал" (1956). Душераздирающая драма Роберта Брессона о побеге из тюрьмы (у которой гораздо более длинное название по-французски: "Заключенный, приговоренный к смерти, сбежал, или ветер дует, куда хочет". В картине рассказывается о заключённом в тюрьму бойце французского сопротивления лейтенанте Фонтейне (Франсуа Летерье), который, испуганный и слабый, пытается сбежать из нацистского лагеря во время Второй мировой войны, чтобы избежать неизбежного смертного приговора.

3. "Хладнокровный люк". Человек по имени Люк Джексон (Пол Ньюман), который приговорён к двум годам заключения в сельской южной тюрьме (за незначительное преступление). Заключённый полностью отказывается подчиняться правилам поведения надзирателя, мирно восставая против мелкой тирании и давая надежду всем остальным заключённым. И он тоже пытается сбежать, иначе этого фильма не было бы в этом списке.