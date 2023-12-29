Лучшие фильмы о возвращении к прошлому и попытках исправить прежние ошибки

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Представляем вашему вниманию фильмы, в которых люди возвращаются в давно забытые места, чтобы разобраться в себе.

Фото: Нейросеть Шедеврум

1. "Месть от кутюр" (2015). Тилли Даннедж возвращается в свой родной город Дунгатар в австралийской глубинке в 1951 году. За 25 лет до этого её отослали после того, как она якобы убила маленького мальчика Стюарта Петтимана на школьном дворе. С тех пор она стала опытной портнихой, училась в Париже и сделала себе имя в мире моды. Вернувшись в город, она обнаруживает, что её мать Молли, которую всегда называли городской сумасшедшей, страдает психическим заболеванием и живёт в полуразрушенном доме. Она приводит в порядок дом и начинает новую жизнь в Дунгатаре, полная решимости узнать больше о трагической смерти в своем детстве и позаботиться о своей матери.

2. "Однажды в Америке" (1984). Эпическая история о группе еврейских гангстеров в Нью-Йорке, начиная с детства, в годы их славы во времена сухого закона и их новой встрече 35 лет спустя.

3. "Новый кинотеатр "Парадизо" (1988). Известный кинорежиссёр вспоминает своё детство в кинотеатре "Парадизо", где киномеханик Альфредо впервые привил ему любовь к кино. Он возвращается домой, в свою сицилийскую деревню, впервые почти через 30 лет, и вспоминает о своей первой любви, Елене, которая исчезла из его жизни перед отъездом в Рим.