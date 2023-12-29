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3 фильма о крепкой дружбе мужчин с авантюрными наклонностями

2:10
Кино

Подборка фильмов, повествующих о дружбе между весёлыми и находчивыми мужчинами, которые не устают ввязываться в авантюры.

3 фильма о крепкой дружбе мужчин с авантюрными наклонностями
Фото: Нейросеть Шедеврум

1. "3 идиота" (2009). Фархан Куреши и Раджу Растоги хотят воссоединиться со своим коллегой по колледжу Ранчо после того, как симулировали инсульт на борту самолета Air India. По дороге они встречают другого студента, Чатура Рамалингама, ныне успешного бизнесмена, который напоминает им о пари, заключенном ими 10 лет назад. Троица, вспоминая весёлые выходки, в том числе свои стычки с деканом Имперского инженерного колледжа Дели Виру Сахастрабудхе, наперегонки пытается найти Ранчо по его последнему известному адресу, почти не подозревая о секрете, который от них скрывали всё это время.

2. "Пролетая над гнездом кукушки" (1975). У Макмерфи криминальное прошлое, он в очередной раз влип в неприятности и приговорён судом. Чтобы избежать трудовых обязанностей в тюрьме, Макмерфи признает себя невменяемым и отправляется в палату для психически неуравновешенных. Оказавшись здесь, Макмерфи становится свидетелем жестокого обращения со стороны деспотичной медсестры Рэтчед, которая добивается превосходства и власти за счёт недостатков других заключенных. Макмерфи и другие заключённые объединяются, чтобы выступить против жестокой медсестры.

3. "Хорошие парни" (1990). Генри Хилл - мелкий гангстер, который участвовал в ограблении вместе с Джимми Конвеем и Томми Де Вито, двумя другими гангстерами, которые ставили свои цели немного выше. Двое его напарников могли бы убить всех остальных, причастных к ограблению, и постепенно начинают подумывать о том, чтобы подняться вверх по иерархии мафии. Генри, однако, может сильно пострадать от успеха своих партнёров, но согласится ли он опуститься настолько низко, чтобы привести к падению Джимми и Томми?

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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