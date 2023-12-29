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3 фильма о животных, которые растрогают вас до слёз

1:42
Кино

Всем любитяелям братьев наших меньших рекомендуем к просмотру 3 трогательных фильма о животных, которые являются образцом своего жанра.

3 фильма о животных, которые растрогают вас до слёз
Фото: Нейросеть Шедеврум

1. "Освободите Вилли". Совершенно особая дружба животных и человека находится в центре внимания фильма о животных. Мальчику Джесси приходится убирать каракули, сделанные им в парке развлечений, и в процессе он подружился с косаткой Вилли и его хранителями.

Кульминацией фильма является захватывающая спасательная операция, которая заканчивается одной из самых запоминающихся сцен в истории кино: прыжком Вилли на свободу. "Освободи Вилли" — это хорошо поставленный эмоциональный фильм с дрессировкой животных, который стоит посмотреть.

2. "Старый Брехун" (в оригинале: Old Yeller) — настоящая классика фильмов о животных, рассказывающая историю престарелого бездомного пса Джелло, который находит новый дом на ферме с женщиной и двумя её сыновьями. Собака не раз спасала детей, Трэвиса и Арлисс. Этот фильм о животных выделяется своим меланхоличным и незабываемым финалом.

3. "Дамбо". Суровая и милая одновременно история о слонёнке Дамбо, который родился с огромными ушами — настолько большими, что Дамбо может использовать свои уши как крылья и летать. Однако поначалу бедного Дамбо исключают и сторонятся из-за его предполагаемого уродства. Только с помощью мышонка Тимоти Дамбо становится более уверенным в себе, а затем обнаруживает случайно свой скрытый талант.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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