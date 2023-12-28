Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соцнайм: как снять жилье у государства и кто может воспользоваться этим способом
Кустурица снимет в России «Мертвые души» по Гоголю
Врач Банный рассказал, какие заболевания способен победить кофе
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об атаке ВСУ 28 декабря
Челка-шторка: как подстричь и уложить, советы стилиста
Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Прямой рейс "Аэрофлота" активизировал спрос на Хайнань
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов найти миллиард рублей для Ивлеевой
9 признаков того, что надо срочно к ветеринару

5 очаровательных фильмов для настоящих романтиков

2:09
Кино

5 фильмов для любителей проводить вечера за просмотром картин о любви. 

5 очаровательных фильмов для настоящих романтиков
Фото: https://unsplash.com/photos/F5hTTI4Hlv4 Image Gallery by Alejandra Quiroz alejandraquiroz

Данные фильмы понравятся настоящим романтикам.

"Одинок до конца" (2021). Идея фальшивых свиданий является признанным трендом. В этом фильме лучшие друзья Питер и Ник притворяются, что встречаются друг с другом на каникулах, но у семьи Питера другие планы. Их дружба подвергнется испытанию после неустанного сватовства семьи Питера.

"Почти Рождество" (2016). Это один из тех больших, насыщенных фильмов, в котором всего понемногу, включая романтику. Действие начинается с того, что четверо взрослых детей мужчины пытаются провести неделю вместе, семьями на буксире, под одной крышей.

"Влюбленность в Рождество" (2022). Линдси Лохан возвращается на экраны. Этот фильм похож на праздничный глянец по сценарию в стиле "За бортом": Лохан играет избалованную наследницу, которая теряет память во время несчастного случая на лыжах. Ее пути пересекаются с молодым вдовцом (Хорд Оверстрит), который в конечном итоге заботится о ней. Окажутся ли они в конечном итоге под омелой?

"Чудо на 34-й улице" (1947). Этот фильм больше всего запомнился своей драмой и тем, как сохранить чувство волшебства в Рождество. Но есть также милый роман между Фредом (адвокатом Криса Крингла) и Дорис (матерью девушки, у которой есть сомнения). Фильм очарователен и забавен без излишеств.

"Дневник Бриджит Джонс" (2001). Этот весёлый фильм о женщине по имени Бриджит (её играет Рене Зеллвегер), которая пытается улучшить себя к новому году, отслеживая буквально всё в своём дневнике. Кто не может понять? Но, конечно, романтика встаёт на пути, и она оказывается разрывающейся между двумя мужчинами. Фильм основан на одноимённом романе Хелен Филдинг.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Декабрист теряет бутоны: садоводы рассказали, как заставить цветок пойти в рост

Ошибки в уходе за декабристов объясняют потерю бутонов.

Почему декабрист теряет бутоны?
Очень вкусный салат с курицей: будете готовить его на все праздники
Один из самых вкусных салатов с курицей на праздничный стол: готовить очень просто
Настя Ивлеева в соцсети восстановила антивоенные посты
Названы семь самых надежных двигателей на современных автомобилях
Индия отходит от США в поиске успеха в сотрудничестве с РФ Любовь Степушова Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена" Олег Володин России пора начать бомбардировки западных границ Украины: спасти обречённых Дмитрий Плотников
Их нужно посеять в декабре: летом получите шикарные растения
Красивая закуска за 5 минут: новогодние ёлочки на праздничный стол очаруют гостей
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель: приводим полную таблицу
Госстандарт: при каком морозе должен запускаться двигатель: приводим полную таблицу
Последние материалы
Необыкновенный торт без выпечки на Новый год: фантастически вкусный, получается у всех
Прямой рейс "Аэрофлота" активизировал спрос на Хайнань
5 очаровательных фильмов для настоящих романтиков
Индия отходит от США в поиске успеха в сотрудничестве с РФ
Шоумен Стас Барецкий заявил, что готов найти миллиард рублей для Ивлеевой
9 признаков того, что надо срочно к ветеринару
Травматолог-ортопед дал рекомендации по восстановлению после травм
Sky News: Взятие Марьинки — значимая победа для ВС РФ
Отличная закуска на новогодний стол с крабовыми палочками: за копейки, а так вкусно
Человечество победило один из вирусов гриппа B
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников