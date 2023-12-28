5 фильмов для любителей проводить вечера за просмотром картин о любви.
Данные фильмы понравятся настоящим романтикам.
"Одинок до конца" (2021). Идея фальшивых свиданий является признанным трендом. В этом фильме лучшие друзья Питер и Ник притворяются, что встречаются друг с другом на каникулах, но у семьи Питера другие планы. Их дружба подвергнется испытанию после неустанного сватовства семьи Питера.
"Почти Рождество" (2016). Это один из тех больших, насыщенных фильмов, в котором всего понемногу, включая романтику. Действие начинается с того, что четверо взрослых детей мужчины пытаются провести неделю вместе, семьями на буксире, под одной крышей.
"Влюбленность в Рождество" (2022). Линдси Лохан возвращается на экраны. Этот фильм похож на праздничный глянец по сценарию в стиле "За бортом": Лохан играет избалованную наследницу, которая теряет память во время несчастного случая на лыжах. Ее пути пересекаются с молодым вдовцом (Хорд Оверстрит), который в конечном итоге заботится о ней. Окажутся ли они в конечном итоге под омелой?
"Чудо на 34-й улице" (1947). Этот фильм больше всего запомнился своей драмой и тем, как сохранить чувство волшебства в Рождество. Но есть также милый роман между Фредом (адвокатом Криса Крингла) и Дорис (матерью девушки, у которой есть сомнения). Фильм очарователен и забавен без излишеств.
"Дневник Бриджит Джонс" (2001). Этот весёлый фильм о женщине по имени Бриджит (её играет Рене Зеллвегер), которая пытается улучшить себя к новому году, отслеживая буквально всё в своём дневнике. Кто не может понять? Но, конечно, романтика встаёт на пути, и она оказывается разрывающейся между двумя мужчинами. Фильм основан на одноимённом романе Хелен Филдинг.
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