Фильмы с захватывающим детективным сюжетом для просмотра вечерами

2:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Тройка лучших фильмов, сюжет которых погрузит вас в атмосферу интриги и тайны.

Фото: Julesnaps by cyclonebill

Рекомендуем посмотреть данные фильмы, которые являются образцом детективного жанра.

"Госфорд-парк". Хотели бы вы, чтобы в "Аббатстве Даунтон" было немного больше убийств и тревоги? Если да, то "Госфорд Парк" вам очень по душе — он даже написан Джулианом Феллоузом, вдохновителем популярного телесериала.

Группа богатых и знаменитых людей собирается на престижном охотничьем курорте в 1930-х годах в поисках отдыха. Но когда происходит убийство, все они считаются подозреваемыми. Это блестящее исследование класса и преступности, наполненное невероятными выступлениями и остроумием.

"Таинственная река". Этот суровый фильм рассказывает о трёх друзьях на всю жизнь, которые все связаны с убийством молодой женщины. Один из них — отец девушки, другой — последний человек, который видел её живой, и последний — детектив из отдела по расследованию убийств, ведущий дело.

Возможно, у полиции есть протокол для такого рода вещей, но это не мешает её отцу взять закон в свои руки. "Мистическая река" — душераздирающее зрелище и один из лучших фильмов Клинта Иствуда. Тайна увлекательна, но что действительно делает этот фильм особенным, так это эмоции, лежащие в его основе.

"Смерть на Ниле". Никто так не создает историю неизвестности, как Агата Кристи. "Смерть на Ниле" 1978 года экранизирует одно из её лучших произведений, действие которого происходит во время спокойного круиза по Египту. Конечно, весь этот мир рушится, когда умирает красивая молодая женщина. Если вы не знакомы с Эркюлем Пуаро, любимым детективом Кристи, "Смерть на Ниле" — отличное введение в его рассказы. Если вы уже знакомы с этим произведением, но еще не видели фильм, включите его в свое расписание как можно скорее — это "Пуаро в лучшем виде".