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3 лучших фильма с тайнами, которые всецело завладевают умами зрителей

1:52
Кино

Приводим вам тройку фильмов, которые полностью захватят вас в процессе просмотра. 

3 лучших фильма с тайнами, которые всецело завладевают умами зрителей
Фото: Flickr: records by Anna

Советуем посмотреть фильмы, сюжет которых окутан тайной. 

"Девушка с татуировкой дракона" стала естественным следующим шагом для режиссера Дэвида Финчера. Это суровый фильм в стиле нуар, во многом похожий на "Семерку". Это экранизация популярной книги, такой как "Бойцовский клуб". Тем не менее, это также само по себе блестящая, насыщенная интригами тайна.

Девушка пропала без вести в течение 40 лет, и один упорный журналист все еще ведёт это дело. Чтобы, наконец, взломать его, ему нужна помощь Лисбет Саландер (Руни Мара), антиобщественного компьютерного хакера, которая может помочь ему так, как может только она. Однако, чем ближе они подходят к разгадке, тем ближе становятся друг к другу. 

"Что скрывает ложь". Хотя в этом фильме есть таинственное убийство и сверхъестественные явления, вы будете ещё больше восхищены маленькими интимными моментами между Харрисоном Фордом и Мишель Пфайффер, которые играют супружескую пару на грани. Даже когда они не кричат друг на друга, вы можете почувствовать ощутимое напряжение между ними. 

"Двойная опасность". Женщина ложно осуждена и заключена в тюрьму за убийство своего мужа. Находясь в тюрьме, она понимает, что её муж всё ещё жив и что он подставил её, обвинив в своей "смерти". Далее она понимает, что, выйдя из тюрьмы, она сможет убить своего мужа по-настоящему, не возвращаясь в тюрьму, благодаря статье Конституции о двойной опасности. Вот в чем дело: двойная опасность работает не так. Но этот фильм настолько увлекательный и с хорошим темпом, что вы не увязнете в логике.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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