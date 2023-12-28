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Съемки фильма "Бэтмен: Часть вторая" начнутся летом 2024 года

1:45
Кино

В 2022 году в прокат вышел супергеройский фильм "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли, завоевавший признание как у критиков, так и у зрителей, а также собравший в прокате почти $800 миллионов. Было ясно, что продолжение не за горами. Однако из-за забастовок WGA и SAG-AFTRA производственные процессы многих фильмов сильно замедлились. Тем не менее, появились слухи о дате начала съёмок сиквела "Бэтмена".

Съемки фильма "Бэтмен: Часть вторая" начнутся летом 2024 года
Фото: Openverse by Dave Keeshan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что съемки фильма начнутся летом 2024 года. Однако Джеймс Ганн, руководящий DC Studios, отметил, что окончательную версию сценария ему еще не представили. Крайний срок подачи сценария назначен на февраль 2024 года. После этого начнется кастинг, а с лета начнут работать камеры. Как и в первом фильме, режиссером "Бэтмена 2" станет Мэтт Ривз, а Роберт Паттинсон снова исполнит главную роль мстителя в маске.

Если не произойдет новых задержек, сиквел с названием "Бэтмен: Часть вторая" появится в кинотеатрах 3 октября 2025 года. Предполагается, что в сиквеле появятся персонажи DC — Дик Грейсон (напарник Бэтмена в борьбе с преступностью) и суперзлодей Хаш.

Помимо "Бэтмена, часть II", в работе есть два его спин-оффа. Один из них — безымянный сериал, основанный на полицейском департаменте Готэм-сити, а второй — о персонаже известного противника Бэтмена, Пингвине, с Колином Фарреллом в главной роли.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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