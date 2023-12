Хакеры атаковали владельца CBS и Paramount, украв финансовые сведения

Your browser does not support the audio element.

Корпорация Paramount Global и CBS, а также владелец сети кинотеатров Showcase Cinemas с 1500 залами, объявили, что хакеры совершили кражу личных данных 82 128 человек в результате утечки информации в декабре 2022 года. Подробности инцидента стали известны только на прошлой неделе, когда компания начала уведомлять пострадавших.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.