Хакеры атаковали владельца CBS и Paramount, украв финансовые сведения

1:31 Your browser does not support the audio element. Кино

Корпорация Paramount Global и CBS, а также владелец сети кинотеатров Showcase Cinemas с 1500 залами, объявили, что хакеры совершили кражу личных данных 82 128 человек в результате утечки информации в декабре 2022 года. Подробности инцидента стали известны только на прошлой неделе, когда компания начала уведомлять пострадавших.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Согласно официальному заявлению, компания выявила взлом, который произошел в период с 13 по 15 декабря 2022 года, восьмимесячный отрыв в информировании, так как событие было обнаружено в августе. Однако не было предоставлено информации о том, какие конкретно личные данные были похищены.

В заявлении отмечается, что хакеры также получили доступ к финансовой информации, включая номера банковских счетов и кредитных карт, а также сочетание кода безопасности, кода доступа, пароля или PIN-кода.

В августе компания Paramount также сообщила о вторжении в систему безопасности, в результате которого хакеры получили доступ к личным данным клиентов, таким как имена, даты рождения, номера социального страхования или другие удостоверения личности, выданные правительством, включая номера водительских прав или паспортов, а также информацию, связанную с отношениями клиента с Paramount.