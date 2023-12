Объявлена дата выхода нового фильма "Домовёнок Кузя"

Российский художественный фильм "Домовёнок Кузя" от продюсера Сарика Андреасяна ("Тот ещё Карлосон!", "Защитники") уже имеет установленную дату премьеры — 19 декабря 2024 года.

