Объявлена дата выхода нового фильма "Домовёнок Кузя"

Российский художественный фильм "Домовёнок Кузя" от продюсера Сарика Андреасяна ("Тот ещё Карлосон!", "Защитники") уже имеет установленную дату премьеры — 19 декабря 2024 года.

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Зрителей ожидает полуторачасовая семейная комедия с анимационными вставками, основанная на произведениях советской писательницы Татьяны Александровой. Сюжет расскажет о том, как Кузя вместе с девочкой Наташей и Нафаней ищет свой волшебный сундучок, в то время как самого домовёнка преследует Баба Яга.

Съемки фильма планируется завершить до конца текущего года. Также названы актеры, исполняющие главные роли: Марк Богатырёв ("Чикатило"), Софья Петрова ("Русский крест"), Алика Смехова ("Курьер"), Евгения Малахова ("А зори здесь тихие") и другие.

Ниже представлены обновленные образы Кузи и Нафани.