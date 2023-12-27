Фильм "Аквамен и потерянное царство" выйдет в РФ

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Фильм "Аквамен и потерянное царство" (Aquaman and the Lost Kingdom) выйдет на экраны в России, как сообщает портал "Известия".

Фото: Wikipedia by DC Studios, The Safran Company, Atomic Monster Productions, Warner Bros. Pictures. is licensed under Добросовестное использование

Премьерный показ киноленты о супергерое запланирован на 28 декабря в рамках официального дубляжа, созданного израильской студией SC Produb. Зрителей ждут в различных городах, включая Санкт-Петербург, Москву, Великий Новгород, Мурманск, Казань и Тулу.

Напомним, что премьера сиквела "Аквамена" состоялась 23 декабря по всему миру. Однако сборы в день премьеры не превысили 14 миллионов долларов. В итоге за первый уикенд фильм заработал 28 миллионов, что стало самым неудачным стартом для киновселенной DC в 2023 году.