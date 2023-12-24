Для новой роли Тимоти Шаламе прослушал 12 часов неизданных песен Боба Дилана

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Тимоти Шаламе прослушал множество ранее неизданных композиций Боба Дилана, готовясь к исполнению роли этого культового артиста в предстоящем биографическом фильме. Об этом актер рассказал Джошу Горовитцу в подкасте Happy Sad Confused.

Фото: Openverse by Maximilian Bühn is licensed under CC BY-SA 4.0.

Для подготовки к съемкам байопика "A Complete Unknown" (возможный перевод — "Совершенно Неизвестный"), долговременный менеджер Дилана и продюсер фильма Джефф Розен предоставил Шаламе доступ к 12-часовому плейлисту неизданных песен музыканта, записанных с 1959 по 1964 год.

"Это может вызвать ярость и гнев у фанатов Боба, и это понятно… У меня такое ощущение, будто я держу в руках золото или что-то в этом роде," — поделился Шаламе.

Он также отметил, что часть этой музыки доступна благодаря пиратам, в частности, "The Minnesota Tapes".

Первоначально о фильме стало известно в 2020 году, но тогда производство было приостановлено. Съемки должны были начаться в августе текущего года, но были снова отложены из-за забастовок в Голливуде. Теперь планируется начать работу над фильмом в начале 2024 года.

Шаламе самостоятельно исполнит все песни в фильме. Он работал над вокалом с той же командой, которая помогала Остину Батлеру в биопике об Элвисе Пресли. Дилан лично комментировал сценарий и провел несколько дней с режиссером Джеймсом Мэнголдом, обсуждая фильм.

В "A Complete Unknown" также сыграет Эль Фэннинг, известная по фильмам "Малефисента" и "Неоновый демон". Она исполнит роль студентки Сильви Руссо, возлюбленной главного героя.