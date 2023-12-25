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Metacritic назвал самые худшие фильмы, первый из которых "Винни-Пух: Кровь и мед"

1:07
Кино

Сайт-агрегатор Metacritic определил перечень наихудших фильмов 2023 года. Фильмы ранжируются в соответствии с рейтингом Metascore (среднее арифметическое оценок, выставленных профессиональными критиками) до округления.

Metacritic назвал самые худшие фильмы, первый из которых "Винни-Пух: Кровь и мед"
Фото: Wikipedia by Jagged Edge Productions is licensed under Добросовестное использование
  1. "Винни-Пух: Кровь и мёд" — 16 баллов из 100
  2. "На одном крыле" — 19 баллов
  3. "После смерти" — 22 балла
  4. "Дети кукурузы" — 22 балла
  5. "Телохранитель на фрилансе" — 24 балла
  6. "Дорогой Дэвид" — 25 баллов
  7. "Клуб ассасинов" — 27 баллов
  8. "Рай для дурака" — 27 баллов
  9. "Девичник: Убойная ночь" — 30 баллов
  10. "Неудержимые 4" — 30 баллов
  11. "Кладбище домашних животных: Кровные узы" — 31 балл
  12. "Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня" — 31 балл
  13. "Он — это пуля" — 31 балл
  14. "Люби снова" — 32 балла
  15. "Пять ночей с Фредди" — 33 балла

Важно отметить, что исключаются те фильмы, которые не набрали достаточного количества рецензий для объективной оценки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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