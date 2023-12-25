Сайт-агрегатор Metacritic определил перечень наихудших фильмов 2023 года. Фильмы ранжируются в соответствии с рейтингом Metascore (среднее арифметическое оценок, выставленных профессиональными критиками) до округления.
Фото: Wikipedia by Jagged Edge Productions is licensed under Добросовестное использование
"Винни-Пух: Кровь и мёд" — 16 баллов из 100
"На одном крыле" — 19 баллов
"После смерти" — 22 балла
"Дети кукурузы" — 22 балла
"Телохранитель на фрилансе" — 24 балла
"Дорогой Дэвид" — 25 баллов
"Клуб ассасинов" — 27 баллов
"Рай для дурака" — 27 баллов
"Девичник: Убойная ночь" — 30 баллов
"Неудержимые 4" — 30 баллов
"Кладбище домашних животных: Кровные узы" — 31 балл
"Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня" — 31 балл
"Он — это пуля" — 31 балл
"Люби снова" — 32 балла
"Пять ночей с Фредди" — 33 балла
Важно отметить, что исключаются те фильмы, которые не набрали достаточного количества рецензий для объективной оценки.
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