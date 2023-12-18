Сериал "Слово пацана" стал одним из самых обсуждаемых: Эксперт Коробко дал оценку в эксклюзиве для Pravda. Ru

Сериал "Слово пацана" стал одним из самых обсуждаемых в России. Мнения зрителей разделились - от негативных до восторженных. Журналист-международник, руководитель медиакомпании "Русский час" Александр Коробко в интервью Pravda. Ru рассказал о значении серила для российского кинематографа, а также определил смысловые особенности продукта.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Эксперт заявил, что восторженные отзывы, касающиеся сериала, а также его описания в статьях и интервью не вызвали желания смотреть его.

"И дело не в том, что я считаю, что этот сериал – какое-то зло само по себе. Совсем нет. Я просто считаю, что то место, которое он занял в нашем общественном сознании и то, что собой заменил, то есть все те десятки фильмов, которые не сняты и не будут сняты, потому что именно на такое даются деньги, это заслуживает того, что мы сами себя спросили, кто мы, куда мы идем. Я просто считаю, что культура, тем более, такой страны как наша, великая культура, которая всегда не только фиксировала какие-то пороки, но и работала над их осмыслением и над переходом в какое-то новое качество и человеку, и обществу, я здесь говорю и о Пушкине, и о Достоевском, и о Чехове, о наших великих фильмах. А здесь проблемы сериалы в том, что это как если бы у Достоевского в «Преступлении и наказании» основной частью романа было детальное со смакованием описание убийства Раскольниковым старушки. Поэтому здесь очень важно просто встряхнуть самого себя и спросить, зачем самому себя обманывать. Ведь совершенно понятно, кто бы что ни говорил о том, что, на самом деле, этот сериал позволяет ужаснуться подростковому бандитизму, что он, на самом деле, не романтизирует его, а осуждает" - объяснил свою точку зрения эксперт.

Коробко отметил, что сам факт того, что бандитизму как явлению уделяется очень много времени в фильмах, влияет на общественное сознание. Отсюда, по мнению Коробко, следует опасный перекос. Эксперт привел в пример фантаста Ивана Ефремова. По его мнению фантаст описал бы этот крен как тёмную сторону человеческого сознания, попытке улучшения себя, общества и жизни.

"Ведь в нашей и в жизни, и в нашей культуре есть только всего, что заслуживало бы экранизации, начиная от того же самого Ефремова. И почему я его упоминаю? Потому что мы живем в мире, где дети становятся такими как герои сериала «Слово пацана», потому что мы не мечтаем, мы не снимаем больше фантастические сериалы, мы не снимаем фильмы о полетах в далекие миры. Мы забыли о своей «Туманности Андромеды" - пояснил эксперт.



Также Коробко высказался насчёт темы "патриотизма" в сериале. По его предположению, эту тему могли запустить маркетологи.

"Я просто считаю, что можно объяснить всё. Я бы это назвал одним словом «фривольность». То есть объяснить так можно все. Простите, я могу скакать, что я не вижу никакого патриотизма в том, что мы показываем негативные стороны не то, чтобы даже своей жизни, а человека, ныряем во тьму, вниз, а не стремимся к высокому. Причем, к высокому – я не имею в виду что-то скучное, академичное. Весь мир смотрит сериал «Доктор Кто», который, во всяком случае, до недавних пор, пока туда не вторглась западная политическая корректность, но, тем не менее, он уводил туда, куда вели лучшие советские, русские фантасты, условно Циолковский, – к чему-то интересному, потрясающему. Здесь мы как бы смотрим на эту низкую сторону общества, низовую, почему-то считаем это патриотическим. Я могу сказать лишь одно. Сейчас идет спецоперация. Идет очень сильное противодействие между русским миром и нашим оппонентами, теми, кто хочет нас сдержать и демонизировать" -

Одним из инструментов стран, противостоящих России является дегуманизация русских, отметил Коробко. Речь идёт о изображении их лишенными сложности, примитивными существами.

"Никто в мире не захочет идентифицироваться с пацанами, бьющими друг другу морды, утопающими в крови на асфальте и ведущими нас самих в нашем сознании в хуже, чем в неолит. Мир смотрит «Доктор Кто». И до тех пор, пока мы не вспомним, что у нас в нашей даже фантастической литературе есть такие просто высоты и вершины, которые не снились современным западным сценаристам, и не начнем что-то такое снимать, я считаю, о каком-то патриотизме и, помимо патриотизма, влияния на мир, говорить не придется" - также рассказал эксперт.

Эксперт отметил, что не находит принципа патриотизма в том, чтобы "нырять в мир питекантропов".

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