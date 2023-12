Сериал "Слово пацана" стал одним из самых обсуждаемых: Эксперт Коробко дал оценку в эксклюзиве для Pravda. Ru

Сериал "Слово пацана" стал одним из самых обсуждаемых в России. Мнения зрителей разделились - от негативных до восторженных. Журналист-международник, руководитель медиакомпании "Русский час" Александр Коробко в интервью Pravda. Ru рассказал о значении серила для российского кинематографа, а также определил смысловые особенности продукта.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала