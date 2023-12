Оглушительный успех сериала "Слово пацана" продолжает вызывать горячие обсуждения в интернете. Некоторые нелицензионные серии даже были загружены в Сеть. В связи с этим режиссёр Жора Крыжовников решил переснять финал ленты.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала