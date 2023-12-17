Журналистка-иноагент рассказала, что режиссёр Крыжовников переснял финал "Слова пацана"

Оглушительный успех сериала "Слово пацана" продолжает вызывать горячие обсуждения в интернете. Некоторые нелицензионные серии даже были загружены в Сеть. В связи с этим режиссёр Жора Крыжовников решил переснять финал ленты.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Первым об этом заявил продюсер одной из ярославских кинокомпаний Юрий Ваксман. Он рассказал, что фильм всё ещё находится в процессе съёмок.

"Вчера на Суздальском шоссе переснимали восьмую серию, сегодня работа продолжится на Резинотехнике", — отметил Ваксман.

Произошла изменение в финале сериала после нескольких проверок. Даже автор книги, на основе которой был снят сериал, согласился на изменение концовки. Создателям было запрещено снимать в Казани, ссылаясь на "болезненное прошлое".

Журналистка Анна Монгайт* поделилась информацией, которой владеет о пересъёмках ленты. Она рассказала, что автор "Слова пацана" Роберт Гараев поделился с ней интересной информацией о работе режиссёра Жоры Крыжовникова над финалом сериала. Оказывается, в то время, когда уже почти завершали монтаж, он принял решение переделать финальную часть и действительно переснял несколько сцен, пишет 76. ru.

"И, действительно, переснял несколько сцен", — рассказала она.

Крыжовников принял решение провести съёмки в Ярославле, где удалось найти достаточное количество подходящих локаций. Большую часть пересъёмки занимало место с телефонной будкой.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.