Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Таможня ФРГ предупредила об изъятии рождественских подарков, пересылаемых из РФ
Ученые разработали лампу, которая управляет сном владельца
В Марьинке солдаты ВС РФ нашли последнюю просьбу бойца Рудакова, в которой он просил позаботиться о своей семье
Последнюю просьбу бойца из России нашли на стене дома в Марьинке
Нарядный и красивый: салат "Рождественский венок" — легко выложить на стол перед подачей
Терапевт Константиновна рассказала, как избавиться от метеозависимости
Эксперты назвали фрукт, который является "ключом от всех болезней"
Генетик Левина назвала людей, которым нельзя есть мандарины на Новый год
Оставившему просьбу на стене в Марьинке российскому бойцу Роману Рудакову было 22 года

Журналистка-иноагент рассказала, что режиссёр Крыжовников переснял финал "Слова пацана"

Кино

Оглушительный успех сериала "Слово пацана" продолжает вызывать горячие обсуждения в интернете. Некоторые нелицензионные серии даже были загружены в Сеть. В связи с этим режиссёр Жора Крыжовников решил переснять финал ленты.

Журналистка-иноагент рассказала, что режиссёр Крыжовников переснял финал "Слова пацана"
Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Первым об этом заявил продюсер одной из ярославских кинокомпаний Юрий Ваксман. Он рассказал, что фильм всё ещё находится в процессе съёмок.

"Вчера на Суздальском шоссе переснимали восьмую серию, сегодня работа продолжится на Резинотехнике", — отметил Ваксман.

Произошла изменение в финале сериала после нескольких проверок. Даже автор книги, на основе которой был снят сериал, согласился на изменение концовки. Создателям было запрещено снимать в Казани, ссылаясь на "болезненное прошлое".

Журналистка Анна Монгайт* поделилась информацией, которой владеет о пересъёмках ленты. Она рассказала, что автор "Слова пацана" Роберт Гараев поделился с ней интересной информацией о работе режиссёра Жоры Крыжовникова над финалом сериала. Оказывается, в то время, когда уже почти завершали монтаж, он принял решение переделать финальную часть и действительно переснял несколько сцен, пишет 76. ru.

"И, действительно, переснял несколько сцен", — рассказала она.

Крыжовников принял решение провести съёмки в Ярославле, где удалось найти достаточное количество подходящих локаций. Большую часть пересъёмки занимало место с телефонной будкой.

* Внесена Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Слово пацана. Кровь на асфальте
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Популярное
Иноагенты снова вместе: Пугачёва и Галкин прилетели на юбилей к Макаревчиу

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
Певица Ветлицкая показала свою дочь, которую скрывала 19 лет
Певица Ветлицкая показала дочь, которую она скрывала от всех 19 лет
Неожиданная причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской
Все сбежавшие артисты собрались в одном месте: юбилей у иноагента
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Stratfor: русский Zerg Rush сотрет с лица земли 40-90%% Одессы и Киева
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
Последние материалы
Эксперты назвали фрукт, который является "ключом от всех болезней"
Генетик Левина назвала людей, которым нельзя есть мандарины на Новый год
Оставившему просьбу на стене в Марьинке российскому бойцу Роману Рудакову было 22 года
Ракета "Кинжал" уничтожила высокопоставленных офицеров НАТО в Хмельницкой области
Бесплатная подкормка с СССР: плоды вырастают просто огромными
Даже зимой будет ягода: этот способ выращивания клубники позволит растить её по многу в горшках
Врач Гадзиян нашёл связь между солью и сахаром с тромбами в сосудах и жире на животе
Стало известно, как живёт российский актёр Александр Устюгов: критика СВО, проблемы со здоровьем
Водителям назвали главные ошибки при замене масла, которые могут навредить автомобилю
Облава на автолюбителей: ГИБДД будет лишать прав и штрафовать на 30 тысяч за езду без прав
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников