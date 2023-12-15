Финальную серию "Слово пацана. Кровь на асфальте" пересняли ради зрелищности

Ради еще большей зрелищности создатели нашумевшего сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" приняли решение переснять финальную серию.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Об этом многочисленным поклонникам и противникам сериала сообщил режиссер Жора Крыжовников в видеообращении, которое было опубликовано в Telegram-канале онлайн-кинотеатра Wink.

"Восьмую серию мы решили переснять, потому что вместе с вами проживали уже вышедшие серии. И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе. <…> Не то, чтобы нам было стыдно за то, что было сделано. Но так бывает", — отметил Крыжовников, заметив, что для этого пришлось получить допфинансирование.

Но теперь по словам режиссера восьмая серия стала еще более "круче, эмоциональнее, острее". Так же по его словам частично была переснята и седьмая серия

Дата выхода финальной серии будет объявлена дополнительно, ранее ее показ был намечен на 21 декабря. Но создатели сериала заверили, что это произойдет до Нового года.