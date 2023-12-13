В среду, 13 декабря, крупнейшая в мире независимая база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) огласила список самых популярных актеров 2023 года.
Самым популярным признан 48-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль за роль в сериале The Last of Us ("Одни из нас").
Широкой публике он стал известен благодаря участию в нескольких сериях четвертого сезона "Игры престолов", где он сыграл виртуозного бойца Оберина Мартелла.
На втором месте по версии IMDb расположилась 39-летняя американская актриса Мэри Элизабет Уинстэд, сыгравшая в мини-сериале Disney+ "Асока".
Тройку лидеров замыкает35-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас, сыгравшая Мэрилин Монро в фильме "Блондинка". Кстати, в прошлом году именно она заняла первое место лучших актеров по версии киноагрегатора.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.