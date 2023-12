Педро Паскаль признан самым популярным актером 2023 года по версии IMDb

В среду, 13 декабря, крупнейшая в мире независимая база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) огласила список самых популярных актеров 2023 года.

Фото: Фото: imdb.com

Самым популярным признан 48-летний чилийско-американский актер Педро Паскаль за роль в сериале The Last of Us ("Одни из нас").

Широкой публике он стал известен благодаря участию в нескольких сериях четвертого сезона "Игры престолов", где он сыграл виртуозного бойца Оберина Мартелла.

На втором месте по версии IMDb расположилась 39-летняя американская актриса Мэри Элизабет Уинстэд, сыгравшая в мини-сериале Disney+ "Асока".

Тройку лидеров замыкает35-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас, сыгравшая Мэрилин Монро в фильме "Блондинка". Кстати, в прошлом году именно она заняла первое место лучших актеров по версии киноагрегатора.

