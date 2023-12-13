Депутат Госдумы предлагает включать информацию о реальных событиях в фильмах о преступном мире

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

После успеха сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил внести изменения, обязывающие создателей криминальных сериалов включать в начало видеопродукта информационные справки о последствиях реальных событий.

Фото: Коллаж Александра Шторма by Александр Шторм is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Как сообщает ИА RuNews24.ru, инициатива получила поддержку Петушкова Григория Валерьевича, председателя ассоциации "Национальный Совет молодежных и детских объединений России".

Он считает, что такие справки помогут зрителям различать факты и вымысел, особенно в фильмах, претендующих на основанность на реальных событиях.