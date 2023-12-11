Продолжение фильма "Чебурашка" выйдет на экраны в декабре 2025 года

Во время презентации "Централ Партнершип" стало известно, что фильм "Чебурашка-2" выйдет в декабре 2025 года. Изначально премьера сиквела была запланирована на 1 января 2026 года.

Фото: pulse.mail.ru

Сегодня, 11 декабря, компания "Централ Партнершип" представила свои основные кинопроекты, среди которых и продолжение мегапопулярного семейного фильма "Чебуркшка".

"Уши уже торчат!", -- так оценил нового Чебурашку продюсер Денис Жалинский.

Стала известна и сюжетная линия нового фильма. Проходит год после событий в первой части фильма и Чебурашка начинает привыкать к новой жизни. Он начинает проявлять излишнюю самостоятельность, что вызывает проблемы для Гены в исполнении Сергея Гармаша. Одним словом, главный герой повзрослел .

Первая часть "Чебурашки" режиссера Дмитрия Дьяченко собрала в прокате более 7 млрд рублей, став на тот момент самым успешным российским фильмом .

Ранее стало известно, что Илья Учитель снимет продолжение фильма еще оного популярного фильма "Батя".