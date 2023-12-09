"Слово пацана" смогло напугать чиновников двух стран

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На Украине запретили популярный сериал "Слово пацана", объявив его российской пропагандой. MK.ru проанализировал причины такой популярности сериала и его негодование у властей.

Фото: Кинопоиск by постер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Сериал, хоть и происходит в Казани, затрагивает темы, близкие к сердцу украинцев, создавая ностальгию по советскому прошлому и поднимая вопросы справедливости и идеалов.

В России же, где также популярен сериал, он выражает неудовлетворенность текущим положением дел и поиск справедливости в условиях современной перестройки общества.

Эксперт обращает внимание на парадоксальность запретов, ведь "Слово пацана" воспринимается зрителями как место поиска опоры и внутренней справедливости, отражая бурные изменения в постсоветском обществе.

Ранее сообщалось, что российский депутат Останина попросила СК и Роскомнадзор проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок".