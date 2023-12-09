На Украине запретили популярный сериал "Слово пацана", объявив его российской пропагандой. MK.ru проанализировал причины такой популярности сериала и его негодование у властей.
Сериал, хоть и происходит в Казани, затрагивает темы, близкие к сердцу украинцев, создавая ностальгию по советскому прошлому и поднимая вопросы справедливости и идеалов.
В России же, где также популярен сериал, он выражает неудовлетворенность текущим положением дел и поиск справедливости в условиях современной перестройки общества.
Эксперт обращает внимание на парадоксальность запретов, ведь "Слово пацана" воспринимается зрителями как место поиска опоры и внутренней справедливости, отражая бурные изменения в постсоветском обществе.
Ранее сообщалось, что российский депутат Останина попросила СК и Роскомнадзор проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок".
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.