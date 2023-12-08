В Советском Союзе была цензура, что приводило к тому, что постельные сцены в фильмах снимались крайне редко.
Во время съёмок кинокартины "Не могу сказать "прощай" произошёл неожиданный инцидент. Актёр Сергей Варчук проявил слишком эмоциональную реакцию в интимной сцене с актрисой Татьяной Паркиной.
Она не ожидала, что её партнёр будет настолько превышать допустимые границы во время съеёмок. Актриса пожаловалась на слишком интенсивное объятие. Варчук без предупреждения начал прижимать к своей партнёрше руки под одеялом. А актёр утверждал, что действовал так, чтобы показать всю реалистичность фильма, пишет kinoafisha.
Данное поведение вызвало недовольство не только у Паркиной, но и у режиссёра Бориса Дурова.
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