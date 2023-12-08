Постельная сцена в фильме режиссёра Дурова "Не могу сказать "прощай" была не постановочной

В Советском Союзе была цензура, что приводило к тому, что постельные сцены в фильмах снимались крайне редко.

Фото: Кадр из фильма "Не могу сказать прощай" (1982)

Во время съёмок кинокартины "Не могу сказать "прощай" произошёл неожиданный инцидент. Актёр Сергей Варчук проявил слишком эмоциональную реакцию в интимной сцене с актрисой Татьяной Паркиной.

Она не ожидала, что её партнёр будет настолько превышать допустимые границы во время съеёмок. Актриса пожаловалась на слишком интенсивное объятие. Варчук без предупреждения начал прижимать к своей партнёрше руки под одеялом. А актёр утверждал, что действовал так, чтобы показать всю реалистичность фильма, пишет kinoafisha.

Данное поведение вызвало недовольство не только у Паркиной, но и у режиссёра Бориса Дурова.