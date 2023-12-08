"Он смотрел на меня как на кусок мяса": Жерар Депардье домогался переводчицы в Северной Корее на камеру

Французский актер Жерар Депардье стал центром скандала после выхода документального фильма "Депардье: падение людоеда".

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В фильме рассказывается о его поездке в Северную Корею в 2018 году, где актер, зная, что его снимают на камеру, проявлял неприемлемое поведение: делал неподобающие комплименты женщинам, домогался к переводчице и высказывал нецензурные комментарии о внешности несовершеннолетней участницы верховой езды.

"Он смотрел на меня как на кусок мяса", — вспоминает Даррас, утверждающая, что Депардье уговаривал ее пойти к нему в гримерку.

Фильм также включает свидетельства актрисы Элен Даррас, утверждающей, что Депардье домогался к ней на съемках фильма "Диско" в 2007 году. Эти обвинения привели к отказу режиссера Фабьена Онтениента работать с актером.