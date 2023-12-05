В Москве прошёл закрытый показ лишённого проката фильма "Сказки" Александра Сокурова

В Москве 19 ноября состоялся закрытый показ фильма "Сказка", созданный Александром Сокуровым. Об этом стало известно 3 декабря. Примечательно, что премьера фильма прошла на YouTube-канале "Кровавая Барыня", принадлежащем Ксении Собчак.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Следует отметить, что данная кинокартина с самого начала была лишена прокатного удостоверения.

Собчак сообщила, что данной лентой ознакомились уже 20 тысяч человек. Однако на закрытом показе присутствовали только близкие друзья, коллеги и единомышленники. Телеведущая отметила, что фильм является очень особенным.

"Сокуров не просто рассказывает историю посмертных мытарств диктаторов XX века — он создаёт уникальный мир", — прокомментировала журналистка.