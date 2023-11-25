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В советском фильме "Любовь и голуби" зрители нашли киноляп

Кино

В известном произведении Владимира Валентиновича "Любовь и голуби" не обошлось без киноляпов. Согласно сюжету, главный персонаж Василий Кузякин, исполненный Александром Михайловым, отправляется в санаторий, где сталкивается с Раисой Захаровной, которую сыграла Людмилой Гурченко.

В советском фильме "Любовь и голуби" зрители нашли киноляп
Фото: wikipedia.org by Анатолий Васильевич Улымов is licensed under Добросовестное использование

В сцене, где герои тренируются в спортзале, на Василии надета белая рубашка и синий галстук. Тем не менее, через несколько секунд зрители замечают, как этот же галстук выбирает Раиса Захаровна для своего нового знакомого на рынке.

Инфаркт микарда. Любовь и голуби.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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