В известном произведении Владимира Валентиновича "Любовь и голуби" не обошлось без киноляпов. Согласно сюжету, главный персонаж Василий Кузякин, исполненный Александром Михайловым, отправляется в санаторий, где сталкивается с Раисой Захаровной, которую сыграла Людмилой Гурченко.

Фото: wikipedia.org by Анатолий Васильевич Улымов is licensed under Добросовестное использование