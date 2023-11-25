В известном произведении Владимира Валентиновича "Любовь и голуби" не обошлось без киноляпов. Согласно сюжету, главный персонаж Василий Кузякин, исполненный Александром Михайловым, отправляется в санаторий, где сталкивается с Раисой Захаровной, которую сыграла Людмилой Гурченко.
В сцене, где герои тренируются в спортзале, на Василии надета белая рубашка и синий галстук. Тем не менее, через несколько секунд зрители замечают, как этот же галстук выбирает Раиса Захаровна для своего нового знакомого на рынке.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.